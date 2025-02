Luisa Stefani brilha, derruba Nº 1 do mundo e vai à final em Linz

Luisa Stefani, número 30 do mundo e líder do Brasil no ranking de duplas, garantiu vaga na decisão do WTA 500 de Linz, na Áustria, ao lado da húngara Timea Babos. A dupla superou as atuais número 1 do mundo, a tcheca Katerina Siniakova e a chinesa Shuai Zhang, em uma partida emocionante, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/7.

continua após a publicidade

O confronto, disputado em quadra dura coberta, foi marcado por muita competitividade. Luisa Stefani e Timea Babos começaram bem, fechando o primeiro set com autoridade. No entanto, Siniakova e Zhang reagiram no segundo set, forçando um super tie-break. Nele, a dupla brasileira e húngara esteve perdendo por 5 a 2, mas mostrou resiliência, empatou em 6 a 6 e deu a arrancada final para garantir a vitória.

➡️ Copa Davis: em jogo polêmico, Wild perde para Fils e Brasil precisa de milagre

➡️ Copa Davis: João Fonseca perde para top 15 e Brasil sai atrás da França

Este é apenas o segundo torneio de Stefani em 2025, após a brasileira passar por um procedimento no joelho no final de novembro do ano passado. A campanha em Linz já garante a Luisa a 27ª posição no ranking de duplas, reforçando sua recuperação e bom momento.

continua após a publicidade

Timea Babos e Luisa Stefani comemoram primeira final juntas (Foto: Matthias Hauer/WTA Linz)

Agora, Luisa Stefani e Timea Babos enfrentam as irmãs ucranianas Lyudmila e Nadiia Kichenok na final deste domingo. Será a 18ª final de WTA na carreira de Stefani, que busca seu 10º título na modalidade.

➡️ Thiago Monteiro se junta a João Fonseca e Thiago Wild na chave do Rio Open

Por outro lado, Siniakova, que vinha do título do Australian Open ao lado da americana Taylor Townsend no último domingo, não conseguiu repetir o desempenho e foi eliminada.

continua após a publicidade

O WTA 500 de Linz distribui um prêmio total de US$ 1,060 milhão (R$ 61,792 milhões) e é um dos principais eventos do início da temporada.