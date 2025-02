A equipe brasileira não teve um bom primeiro dia no duelo contra a França pelos Qualifiers da Copa Davis, realizado em Orleans, na França, neste sábado (1º). O time saiu derrotado nas duas partidas disputadas, ficando em desvantagem por 2 a 0 na série.

A primeira derrota veio com João Fonseca, 99º do ranking mundial, que foi superado por Ugo Humbert, 15º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, após 1h25min de jogo. Na sequência, Thiago Wild, 76º do ranking, não conseguiu reagir e acabou derrotado por Arthur Fils, 19º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h05min de partida.

Como foi a partida entre Thiago Wild e Arthur Fils?

Primeiro set

No primeiro set, o francês Arthur Fils começou com tudo, abrindo uma quebra de serviço logo no início. Thiago Wild, 76º do ranking, teve oportunidades para devolver, mas Fils mostrou eficiência no saque, salvando-se em momentos decisivos. Confiante, o tenista da casa continuou pressionando, quebrou novamente e fechou o set em 6/1, em apenas 26 minutos.

Segundo set

No segundo set, o paranaense ajustou o jogo, reduzindo a potência e controlando melhor os pontos. Wild confirmou seus saques e equilibrou as ações, mas uma sequência de polêmicas definiu o rumo da partida. Em um lance controverso, Wild salvou um ponto de quebra, mas, logo em seguida, o árbitro marcou um toque na raquete do brasileiro em uma bola que estava fora. A decisão revoltou Wild e o técnico da equipe brasileira, Jaime Oncins, que protestaram veementemente.

Após alguns minutos de tensão, o jogo recomeçou, mas outra polêmica surgiu no 30 igual. Wild devolveu um saque dentro, e Fils errou a resposta. No entanto, o árbitro entendeu que o brasileiro havia parado o ponto, pedindo bola fora. A revisão mostrou que a bola estava boa, mas, em vez de repetir o ponto ou concedê-lo ao Brasil, o árbitro deu o ponto ao francês. A decisão foi crucial, e Fils aproveitou para fechar o set em 6/4, consolidando a vitória.

Ao término do jogo o brasileiro, revoltado, apontou para Fils, o francês veio conversar com o brasileiro e os dois se estranharam no banco francês. O público vaiou, veja vídeo:

Thiago Wild é um dos representantes do Brasil na Copa Davis (Foto: Green Filmes/CBT)

Com derrotas de João Fonseca e Thiago Wild, franceses levam melhor no primeiro dia

A quadra rápida e coberta de Orleans favoreceu os franceses, que dominaram os confrontos e colocaram o Brasil em uma situação delicada. Agora, a equipe brasileira precisa vencer os três jogos restantes no domingo (2º) para garantir a classificação.