Lucas Verthein pede casamento de presente de natal e Ana Sátila diz sim

É tempo de natal! Tempo de amor! E de presentes! Agora, talvez nem adiante muito perguntar para um atleta o que ele pediria para papai noel. A resposta parece ser óbvia: uma medalha olímpica. Mas Lucas Verthein, remador brasileiro, tem outra coisa em mente para 2025:



- Eu quero casar!



Lucas é noivo da canoísta Ana Sátila, também atleta olímpica. Juntos desde 2023, os dois planejam dar um passo maior no relacionamento. Mas será que Ana topará dar esse presente já neste Natal?

O Lance! não é papai noel, mas foi em busca da resposta do presente para Lucas com a única pessoa capaz de realizar o sonho: Ana Sátila. Bons meninos ganham presentes. E parece que bons namorados, ganham casamentos.

— Eu estou muito realizada. Ter encontrado uma pessoa que você admira, que está junto, que você conhece, me fez ter certeza que o Lucas é alguém que jamais vou encontrar. O Lucas é uma pessoa que sempre me colocou muito para cima. Tenho certeza que a maior parte dessa confiança que tenho hoje é por causa dele. Ele sempre me pediu para sonhar ainda mais alto do que eu sonhava. Ele não queria só uma medalha de ouro, ele pedia para eu sonhar em ser uma lenda no meu esporte.

Pelo visto, a ceia de natal do casal olímpico será embalado por "All I want for christmas is you" (Tudo que eu quero de natal é você), de Mariah Carey.

Ana Sátila, vencedora na categoria melhor da modalidade Canoagem no Prêmio Brasil Olímpico 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

