Lesão tira Stephen Curry do All-Star Game 2026 da NBA

Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, está fora do All-Star Game da NBA de 2026. A ausência, confirmada nesta segunda-feira (9) pelo técnico Steve Kerr, se deve a uma lesão no joelho que o incomoda desde o início da temporada. O evento das estrelas ocorre de sexta-feira (13) a domingo (15), no Intuit Dome, em Los Angeles.

O problema físico de Curry é a síndrome da dor patelofemoral, popularmente conhecida como "joelho de corredor". Por causa da lesão, o armador já desfalcou sua equipe em 14 jogos nesta temporada e, segundo Kerr, seu retorno às quadras só deve ocorrer após a pausa programada que sucede o All-Star Game, na partida contra o Boston Celtics, no dia 19 de fevereiro.

Baixa preocupante

Curry não jogou contra o Memphis Grizzlies na segunda-feira e também ficará de fora do confronto contra o San Antonio Spurs na quarta-feira, acumulando seu quinto jogo consecutivo sem atuar. Ele não entra em quadra desde a partida contra o Detroit Pistons, em 30 de janeiro.

Com médias de 27,2 pontos, 3,5 rebotes e 4,8 assistências, o jogador vive uma de suas temporadas mais produtivas, sendo a quinta maior média de pontos em seus 17 anos de carreira. O armador, bicampeão MVP do All-Star Game, também lidera a NBA em tentativas e acertos de arremessos de três pontos, com 39,1% de aproveitamento do perímetro.

Stephen Curry, do Golden State Warriors foi como telespectador para o jogo contra o Memphis Grizzlies, no Chase Center. (Foto: Noah Graham/NBAE/Getty Images/AFP)

Desfalques e o novo formato

A estrela do Warriors se junta a outros nomes de peso que não participarão do evento. Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander também estão de fora devido a problemas de saúde; este último, com uma questão no abdômen, foi substituído pelo pivô Alperen Sengun, do Houston Rockets, na seleção do Time Mundo. Luka Doncic é outro atleta que corre risco de ser cortado por lesão.

A NBA ainda não anunciou um substituto para Curry na seleção dos Estados Unidos, que contará com 24 atletas no total (12 de cada conferência).

Neste ano, o All-Star Game terá um formato inédito, abandonando o tradicional confronto entre Leste e Oeste. A competição será disputada como um mini-torneio entre três equipes: duas formadas por jogadores americanos e uma por atletas internacionais. O sistema seguirá um modelo de rodízio de quatro jogos de 12 minutos cada, com as duas melhores equipes avançando para a final.

O evento acontece pela sétima vez na região de Los Angeles, um recorde, e marca a estreia do Intuit Dome, a nova arena do Los Angeles Clippers, como palco do Jogo das Estrelas.

