Nada melhor do que começar um novo ciclo olímpico com um título. E não foi uma conquista qualquer. Pela nona vez na carreira, Lucas Verthein, principal remador brasileiro da atualidade, subiu ao lugar mais alto do pódio no Sul-Americano de Remo, em Assunção, no Paraguai, sendo cinco vezes no Single Skiff.

continua após a publicidade

No longo caminho rumo aos Jogos de Los Angeles 2028, ele terá um importante desafio já no mês de abril: a Seletiva Nacional, que define os principais nomes para as competições internacionais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Foi a primeira competição do ano e um resultado muito positivo, considerando que é um ano pós-olímpico, momento para iniciar os ajustes já com os olhos em Los Angeles. Estou feliz por conquistar minha nona medalha de ouro no Sul-Americano. Foi uma final de altíssimo nível, venci com o tempo de 6'54", numa raia considerada pesada, com correnteza contra no final — comentou Lucas, que tem como melhor tempo da carreira os 6'47"37, em Paris.

continua após a publicidade

➡️ Para número 2 de Portugal, tenista perfeito teria a direita de João Fonseca. Vídeo

A final na raia da Costanera de Asunción foi, como Lucas mesmo relatou, uma “prova de paciência, resistência e superação”. Isso porque, em águas sul-americanas, o remador do Botafogo e do Time Brasil costuma ter como estratégia uma largada forte para administrar os 2 mil metros do percurso. Porém, na capital paraguaia, o cenário foi diferente, o que exigiu resiliência adicional.

— Geralmente, já busco a ponta logo na largada. Mas desta vez foi diferente. Pude me testar vindo de trás. Superei os adversários na segunda metade da prova, uma característica que geralmente não tenho. Mas foi um grande teste para avaliar a velocidade do meu barco e como estou buscando evoluir. Ser campeão sul-americano e manter esse domínio no continente é sempre muito bom. Estou feliz por levar o Brasil ao topo novamente — afirmou o atleta.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal é convocada pela CBSk em primeira lista para Seleção Brasileira; veja atletas

Lucas Verthei no pódio, em Assunção, no Paraguai (Foto: Divulgação)

Próximos desafios de Lucas Verthein

Agora, Lucas foca na Seletiva Nacional e no Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos, que acontecerão de 7 a 13 de abril, em São Paulo. A seletiva define os melhores remadores de cada modalidade a representar o Brasil nas competições internacionais da temporada, como as etapas de Copa do Mundo e o Campeonato Mundial. Representante do Brasil em Tóquio-2020 e Paris-2024, Lucas está empolgado com o próximo desafio.

— Em menos de duas semanas, teremos a Seletiva Nacional e o Brasileiro, onde competirei novamente no Single Skiff. A seletiva já define os seis melhores de cada modalidade para as finais do Brasileiro no domingo. Espero reafirmar meu desempenho, buscar um excelente resultado e carimbar minha passagem para as competições internacionais. Vamos sempre seguir em frente. Aproveito para agradecer aos meus patrocinadores e apoiadores — concluiu Lucas.