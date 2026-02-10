Gui Santos é peça fundamental da virada do Warriors sobre Grizzlies na NBA; vídeo
Com desfalque de Curry, brasileiro tem sido titular nos jogos da franquia de São Francisco
O ala brasileiro Gui Santos se consolidou como herói da noite ao converter a cesta da virada a 26 segundos do fim, selando a emocionante vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies por 114 a 113. O confronto, válido pela temporada regular da NBA, ocorreu na madrugada desta terça-feira (10) em São Francisco. Em uma atuação de pura resiliência, o time californiano superou uma desvantagem que chegou a 17 pontos, demonstrando grande poder de recuperação.
A jogada decisiva nasceu de um rebote ofensivo crucial de Al Horford, que manteve a posse de bola para a franquia de São Francisco. Gui Santos recebeu a bola, atacou o garrafão e finalizou com uma bandeja precisa, colocando os Warriors em vantagem no placar. O impacto do brasileiro não parou no ataque; ele também foi fundamental na defesa nos segundos derradeiros, ajudando a frustrar duas tentativas de arremesso do Grizzlies. O time de Memphis ainda teve 19 segundos para reverter o placar, mas não aproveitou as oportunidades.
Decisivo em tempos difíceis
Mesmo desfalcado de Stephen Curry e outras peças importantes, como Jimmy Butler, o Golden State exibiu um impressionante poder de reação no último quarto. O time aprimorou o desempenho defensivo e rapidamente encurtou a diferença no placar. Com este resultado, a equipe alcançou sua 29ª vitória em 54 jogos, somando 29 triunfos e 25 derrotas na temporada regular.
Titular pelo quarto jogo consecutivo, Gui Santos teve uma performance de destaque, terminando a partida com 16 pontos e 8 rebotes, além de duas assistências em 30 minutos. Sua participação decisiva nas jogadas finais, tanto no ataque quanto na defesa, foi o motor da virada dos Warriors em sua arena.
Al Horford, De'Anthony Melton e Moses Moody também foram figuras importantes na reação do Warriors no período final. A equipe mudou sua postura em quadra, intensificando a pressão nas linhas de passe do Memphis e limitando as ações ofensivas do adversário. Brandin Podziemski complementou a recuperação da franquia azul e amarela, que cresceram defensivamente no momento mais crítico da partida.
