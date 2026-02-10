Manex Silva faz história e conquista o melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country

O Brasil celebra um feito inédito no Esqui Cross-Country! Manex Silva, de apenas 23 anos, conquistou nesta terça-feira (30) o 48º lugar nas eliminatórias do Sprint Clássico. Com o tempo de 3min25s48c, o jovem brasileiro cravou o melhor resultado da história do país na modalidade.

Morando na Espanha, Manex havia estabelecido a meta de se aproximar do Top 30. Ele ficou a apenas 6s75c do sueco Johan Haeggstroem (3min18s73c), um indicativo do seu notável avanço. O esquiador demonstrou uma crescente impressionante ao subir 22 posições em relação à sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

A fase masculina contou com 95 atletas, onde apenas os primeiros 30 mais rápidos seriam classificados no percurso.

Manex Silva no treino da equipe Brasileira de Cross Country para a prova de Sprint. Foto: Gabriel Heusi/COB

Nas eliminatórias femininas, brasileiras terminam no top 80

Mais cedo, as mulheres também representaram o Brasil com destaque. Bruna Moura e Eduarda Ribera alcançaram um feito notável nas eliminatórias femininas: o país colocou duas atletas entre as 80 melhores do mundo, em um universo de 89 competidoras.

Bruna e Eduarda, apesar de eliminadas, finalizaram a disputa em 73º e 76º lugar, respectivamente, com os tempos de 4min22s07c e 4min17s05c.

O resultado é particularmente expressivo para Eduarda Ribera, de 21 anos, que saltou da 77ª posição alcançada em Pequim 2022, sinalizando um promissor crescimento na carreira. Já Bruna Moura celebrou intensamente ao cruzar a linha de chegada, coroando a realização de um sonho olímpico repleto de superação e dedicação.

Próximos compromissos

Os próximos compromissos dos atletas serão nos dias 12 e 13 de fevereiro, onde competirão nos 10km em técnica livre.

