Lucas Pinheiro conquista prata em etapa da Copa do Mundo
O brasileiro vai em busca de mais medalhas no próximo domingo (11) na disputa de slalom
O Brasil celebra mais um feito notável no esqui alpino: Lucas Pinheiro conquistou a medalha de prata na prova de slalom gigante da Copa do Mundo, realizada neste sábado (10) em Adelboden, na Suíça. O atleta completou as duas descidas com o tempo de 2min31s72, ficando a menos de meio segundo do líder. A vitória ficou com o suíço Marco Odermatt, atual campeão olímpico da modalidade, que registrou 2min31s23.
O resultado em solo suíço reforça a grande fase de Pinheiro, que já acumula três medalhas na atual temporada 2025/26 da Copa do Mundo. Antes da prata no slalom gigante de hoje, ele já havia subido ao pódio como vencedor na etapa da Finlândia, no slalom, e como vice-campeão no slalom gigante em Alta Badia, na Itália.
Ascensão de Lucas Pinheiro
Os desempenhos recentes alçaram Lucas Pinheiro à elite da competição. O esquiador ocupa a quarta posição do ranking mundial tanto no slalom gigante quanto no slalom, e impressiona ainda mais na classificação geral, que considera todas as categorias, onde detém a segunda colocação.
A ascensão de Pinheiro é marcada por uma mudança de bandeira. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, ele nasceu e competiu pela Noruega, inclusive conquistando o prestigiado Globo de Cristal de slalom gigante em 2023. Em março de 2024, no entanto, decidiu representar o Brasil. Apesar da formação europeia, o atleta mantém forte conexão com a cultura nacional, apreciando itens típicos como pão de queijo, guaraná, café e brigadeiro. Além de ter um relacionamento com a atriz brasileira Isadora Cruz.
No esqui alpino, os competidores descem montanhas nevadas em um percurso em zigue-zague, passando por obstáculos chamados "portas". A modalidade do slalom gigante, onde Pinheiro brilhou, caracteriza-se por uma maior distância entre as portas, permitindo que os atletas atinjam velocidades mais elevadas em comparação ao slalom tradicional.
A busca por mais pódios continua neste domingo (11). Lucas Pinheiro tem participação programada na prova de slalom, também em Adelboden, onde buscará ampliar sua coleção de medalhas na temporada.
