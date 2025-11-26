Carving? Moguls? Zeroing? Dicionário das Olimpíadas de Inverno

Você sabe o que é carving? Já esbarrou num moguls? Se preparou no zeroing? Se não entendeu nada, não se preocupa. Todos esses termos se referem aos esportes de inverno. Com a Olimpíada de Milão-Cortina se aproximando, o Lance! preparou um glossário das modalidades com chances de medalha para o Brasil. Assim, pode acompanhar entendendo tudo.

Esqui Alpino: a aposta de Lucas Pinheiro Braathen

O esqui alpino surge como uma das principais esperanças. A promessa para Milão-Cortina 2026 atende por Lucas Pinheiro Braathen. O talentoso atleta, nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, passou a defender as cores do Brasil nas provas de Slalom e Slalom Gigante nesta temporada 2025/26. Seu impacto foi imediato, conquistando o primeiro título brasileiro na modalidade em uma etapa de Copa do Mundo. Para não perder nenhum detalhe de suas descidas, confira o guia de termos técnicos:

Vertentes do Esqui Alpino

O esqui alpino se divide em diferentes tipos de provas, que variam em velocidade e exigência técnica:

Downhill: Considerada a prova mais rápida e longa, o esquiador pode atingir até 160 km/h. O percurso é marcado por grandes quedas verticais e curvas desafiadoras, com as "portas" (bastões conectados por uma faixa esticada) mais espaçadas, a cerca de 60 metros de distância.

Considerada a prova mais rápida e longa, o esquiador pode atingir até 160 km/h. O percurso é marcado por grandes quedas verticais e curvas desafiadoras, com as "portas" (bastões conectados por uma faixa esticada) mais espaçadas, a cerca de 60 metros de distância. Slalom: É a competição mais técnica, exigindo máxima atenção para as mudanças de direção. Caracteriza-se pela rapidez nas curvas e pelo espaço encurtado entre as portas.

É a competição mais técnica, exigindo máxima atenção para as mudanças de direção. Caracteriza-se pela rapidez nas curvas e pelo espaço encurtado entre as portas. Super-G (Super-Gigante): Uma fusão da alta velocidade do Downhill com a habilidade técnica do Slalom. Apresenta curvas longas, radicais e de extrema rapidez.

Uma fusão da alta velocidade do Downhill com a habilidade técnica do Slalom. Apresenta curvas longas, radicais e de extrema rapidez. Slalom Gigante: Semelhante ao Slalom, mas com um percurso maior, mais curvas e um número elevado de portas (entre 30 e 65).

Semelhante ao Slalom, mas com um percurso maior, mais curvas e um número elevado de portas (entre 30 e 65). Combinado (Alpine Combined): Uma disputa que soma os tempos de duas provas: Downhill ou Super-G, seguidas por uma prova de Slalom.

Termos essenciais do Esqui

Carving: Técnica de curva onde o esqui é inclinado na borda, traçando um arco limpo e preciso na neve. Curva paralela: Técnica avançada onde os esquis permanecem paralelos durante a curva para controlar velocidade e direção. Face Shot: Expressão usada quando a neve fresca é jogada no rosto do esquiador durante uma manobra. Fora de pista/Off-piste: Esquiar fora das áreas demarcadas, geralmente em neve virgem ou profunda. Goggles: Os óculos utilizados pelos esportistas para proteger a visão. Moguls: Pequenas colinas de neve que se formam naturalmente em pistas movimentadas. Pista/Slope: Área demarcada para a prática. As cores indicam o nível de dificuldade: verde (iniciantes), azul (intermediário), preta (avançado, mais íngreme) e preta dupla (para esquiadores com muita experiência e habilidade). Poles: Os bastões de esqui, utilizados para dar impulso. Portas: Obstáculos da pista; bastões conectados por uma faixa esticada que o atleta deve contornar na ordem prescrita. Snowcat: O trator utilizado para demarcar e preparar as pistas. Whiteout: Condição de visibilidade muito baixa causada por nevasca ou nevoeiro.

Lucas Pinheiro é campeão em etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT)

Biatlo: o foco de Gaia Brunello

O Biatlo é uma modalidade que combina o Esqui Cross-Country com o Tiro Esportivo. A promessa brasileira para Milão-Cortina é Gaia Brunello. Filha de mãe brasileira e pai italiano, ela decidiu representar o Brasil no circuito internacional a partir de dezembro de 2024. Em apenas dois meses, Gaia garantiu uma vaga no Mundial de Biatlo 2025, superando a melhor marca brasileira na modalidade (que pertencia a Jaqueline Mourão) ao alcançar a 65ª colocação.

As provas do Biatlo

As competições variam em distância e formato de largada:

Individual: A prova principal, com largadas em intervalos de 30 segundos. As mulheres esquiam 15 km e os homens 20 km. Há quatro estandes de tiro (dois deitados e dois em pé, alternados). Cada erro no tiro resulta em um minuto de penalidade no tempo total. Sprint: Competição mais curta, com largadas a cada 30 segundos e duas carreiras de tiro (primeiro deitado, depois em pé). A distância feminina é de 7,5 km e a masculina, de 10 km. Para cada erro, o atleta deve percorrer 150 metros adicionais (volta de penalidade). Perseguição/Pursuit: Os atletas largam com os tempos finais obtidos no Sprint. As mulheres fazem 10 km e os homens, 12,5 km, com quatro oportunidades de tiro. Largada em Massa/Mass Start: Todos os atletas saem em conjunto. Os homens percorrem 15 km e as mulheres, 12,5 km, com quatro oportunidades de tiro. Revezamento/Relay: Realizada por equipes de quatro biatletas. Cada um percorre 7,5 km (masculino) ou 6 km (feminino) e realiza duas paradas para tiro. Cada corredor tem direito a oito balas para cinco alvos; para cada erro, o percurso de penalização de 150 metros deve ser feito. Revezamento Misto: Mistura de gêneros, com dois atletas de cada sexo. As mulheres se revezam por 6 km nas duas primeiras etapas, e os homens esquiam 7,5 km nas etapas 3 e 4.

Termos técnicos