imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Carving? Moguls? Zeroing? Dicionário das Olimpíadas de Inverno

Entenda os termos específicos dos esportes de neve

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/11/2025
14:24
Gaia Brunello competindo (Foto: CBDN)
imagem cameraGaia Brunello competindo (Foto: CBDN)
Você sabe o que é carving? Já esbarrou num moguls? Se preparou no zeroing? Se não entendeu nada, não se preocupa. Todos esses termos se referem aos esportes de inverno. Com a Olimpíada de Milão-Cortina se aproximando, o Lance! preparou um glossário das modalidades com chances de medalha para o Brasil. Assim, pode acompanhar entendendo tudo.

Esqui Alpino: a aposta de Lucas Pinheiro Braathen

O esqui alpino surge como uma das principais esperanças. A promessa para Milão-Cortina 2026 atende por Lucas Pinheiro Braathen. O talentoso atleta, nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, passou a defender as cores do Brasil nas provas de Slalom e Slalom Gigante nesta temporada 2025/26. Seu impacto foi imediato, conquistando o primeiro título brasileiro na modalidade em uma etapa de Copa do Mundo. Para não perder nenhum detalhe de suas descidas, confira o guia de termos técnicos:

Vertentes do Esqui Alpino

O esqui alpino se divide em diferentes tipos de provas, que variam em velocidade e exigência técnica:

  • Downhill: Considerada a prova mais rápida e longa, o esquiador pode atingir até 160 km/h. O percurso é marcado por grandes quedas verticais e curvas desafiadoras, com as "portas" (bastões conectados por uma faixa esticada) mais espaçadas, a cerca de 60 metros de distância.
  • Slalom: É a competição mais técnica, exigindo máxima atenção para as mudanças de direção. Caracteriza-se pela rapidez nas curvas e pelo espaço encurtado entre as portas.
  • Super-G (Super-Gigante): Uma fusão da alta velocidade do Downhill com a habilidade técnica do Slalom. Apresenta curvas longas, radicais e de extrema rapidez.
  • Slalom Gigante: Semelhante ao Slalom, mas com um percurso maior, mais curvas e um número elevado de portas (entre 30 e 65).
  • Combinado (Alpine Combined): Uma disputa que soma os tempos de duas provas: Downhill ou Super-G, seguidas por uma prova de Slalom.

Termos essenciais do Esqui

  1. Carving: Técnica de curva onde o esqui é inclinado na borda, traçando um arco limpo e preciso na neve.
  2. Curva paralela: Técnica avançada onde os esquis permanecem paralelos durante a curva para controlar velocidade e direção.
  3. Face Shot: Expressão usada quando a neve fresca é jogada no rosto do esquiador durante uma manobra.
  4. Fora de pista/Off-piste: Esquiar fora das áreas demarcadas, geralmente em neve virgem ou profunda.
  5. Goggles: Os óculos utilizados pelos esportistas para proteger a visão.
  6. Moguls: Pequenas colinas de neve que se formam naturalmente em pistas movimentadas.
  7. Pista/Slope: Área demarcada para a prática. As cores indicam o nível de dificuldade: verde (iniciantes), azul (intermediário), preta (avançado, mais íngreme) e preta dupla (para esquiadores com muita experiência e habilidade).
  8. Poles: Os bastões de esqui, utilizados para dar impulso.
  9. Portas: Obstáculos da pista; bastões conectados por uma faixa esticada que o atleta deve contornar na ordem prescrita.
  10. Snowcat: O trator utilizado para demarcar e preparar as pistas.
  11. Whiteout: Condição de visibilidade muito baixa causada por nevasca ou nevoeiro.
Lucas Pinheiro é campeão em etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT)
Lucas Pinheiro é campeão em etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT)

Biatlo: o foco de Gaia Brunello

O Biatlo é uma modalidade que combina o Esqui Cross-Country com o Tiro Esportivo. A promessa brasileira para Milão-Cortina é Gaia Brunello. Filha de mãe brasileira e pai italiano, ela decidiu representar o Brasil no circuito internacional a partir de dezembro de 2024. Em apenas dois meses, Gaia garantiu uma vaga no Mundial de Biatlo 2025, superando a melhor marca brasileira na modalidade (que pertencia a Jaqueline Mourão) ao alcançar a 65ª colocação.

As provas do Biatlo

As competições variam em distância e formato de largada:

  1. Individual: A prova principal, com largadas em intervalos de 30 segundos. As mulheres esquiam 15 km e os homens 20 km. Há quatro estandes de tiro (dois deitados e dois em pé, alternados). Cada erro no tiro resulta em um minuto de penalidade no tempo total.
  2. Sprint: Competição mais curta, com largadas a cada 30 segundos e duas carreiras de tiro (primeiro deitado, depois em pé). A distância feminina é de 7,5 km e a masculina, de 10 km. Para cada erro, o atleta deve percorrer 150 metros adicionais (volta de penalidade).
  3. Perseguição/Pursuit: Os atletas largam com os tempos finais obtidos no Sprint. As mulheres fazem 10 km e os homens, 12,5 km, com quatro oportunidades de tiro.
  4. Largada em Massa/Mass Start: Todos os atletas saem em conjunto. Os homens percorrem 15 km e as mulheres, 12,5 km, com quatro oportunidades de tiro.
  5. Revezamento/Relay: Realizada por equipes de quatro biatletas. Cada um percorre 7,5 km (masculino) ou 6 km (feminino) e realiza duas paradas para tiro. Cada corredor tem direito a oito balas para cinco alvos; para cada erro, o percurso de penalização de 150 metros deve ser feito.
  6. Revezamento Misto: Mistura de gêneros, com dois atletas de cada sexo. As mulheres se revezam por 6 km nas duas primeiras etapas, e os homens esquiam 7,5 km nas etapas 3 e 4.

Termos técnicos

  1. Alvo/Targets: Placas de metal a 50 metros de distância do atirador que mudam de preto para branco ao serem atingidas.
  2. Bout (etapa de tiro): Momento da prova em que o atleta interrompe o esqui para realizar seus cinco disparos em uma das posições.
  3. Clicks/Cliques: Ajustes finos feitos na mira do rifle para corrigir o disparo de acordo com as condições externas (vento, temperatura).
  4. Posição deitada/Prone: Na posição deitada, o alvo tem um diâmetro de 4,5 cm.
  5. Posição em pé/Standing: Na posição em pé, o alvo é maior, com 11,5 cm de diâmetro.
  6. Tiro limpo/Shoot clean: Acertar os cinco alvos de uma etapa de tiro.
  7. Volta de penalidade/Penalty loop: Penalidade de 150 metros de esqui para cada tiro errado.
  8. Zeroing: Período que antecede a competição em que os atletas ajustam a mira de seus rifles.

