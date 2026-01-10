Brasil busca manter hegemonia no Mundial Júnior de Surfe nas Filipinas
País é o maior vencedor na categoria masculina, com nove títulos em 24 edições
A temporada 2026 da World Surf League (WSL) começa com a disputa do Mundial Júnior de Surfe, que terá início neste domingo (11) e termina no dia 18 de janeiro, em Urbiztondo Beach, nas Filipinas. O Brasil chega forte, com cinco atletas, sendo três homens e duas mulheres, prontos para competir entre os 48 surfistas de até 20 anos (24 de cada gênero) classificados pelos rankings regionais e convites da liga.
Este evento, que celebra sua 25ª edição, acontece pelo segundo ano consecutivo em San Juan, província de La Union. Além do prestígio do título, os vencedores garantem vaga direta no Challenger Series, a divisão de acesso à elite do surfe mundial.
Destaque brasileiro no Mundial
A delegação brasileira masculina conta com talentos de peso: Rickson Falcão, atual campeão sul-americano júnior, de Saquarema (RJ); Gabriel Klaussner, de Ubatuba (SP); e Ryan Kainalo, conhecido pelo histórico de finais em mundiais da categoria. No feminino, as esperanças estão em Luara Mandelli, vencedora do Pro Junior de Saquarema, e Laura Raupp, que detém os títulos brasileiro e sul-americano, além de ser campeã do QS de Guarapari (ES).
Historicamente, o Brasil é uma potência no evento, especialmente na categoria masculina, somando nove títulos nas 24 edições anteriores. Entre os campeões brasileiros que brilharam no Mundial Júnior estão: Pedro Henrique (2000), Adriano de Souza (2003), Pablo Paulino (2004 e 2007), Caio Ibelli (2011), Gabriel Medina (2013), Lucas Silveira (2015), Mateus Herdy (2018) e Lucas Vicente (2019).
O surfe feminino brasileiro também alcançou o topo recentemente, com Luana Silva fazendo história em 2025 ao se tornar a primeira campeã do país.
