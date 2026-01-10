menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil busca manter hegemonia no Mundial Júnior de Surfe nas Filipinas

País é o maior vencedor na categoria masculina, com nove títulos em 24 edições

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/01/2026
11:43
Surfista Arthur Avilar (Foto: TB Sports/ Bruno Zanin)
imagem cameraSurfista Arthur Avilar (Foto: TB Sports/ Bruno Zanin)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada 2026 da World Surf League (WSL) começa com a disputa do Mundial Júnior de Surfe, que terá início neste domingo (11) e termina no dia 18 de janeiro, em Urbiztondo Beach, nas Filipinas. O Brasil chega forte, com cinco atletas, sendo três homens e duas mulheres, prontos para competir entre os 48 surfistas de até 20 anos (24 de cada gênero) classificados pelos rankings regionais e convites da liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Este evento, que celebra sua 25ª edição, acontece pelo segundo ano consecutivo em San Juan, província de La Union. Além do prestígio do título, os vencedores garantem vaga direta no Challenger Series, a divisão de acesso à elite do surfe mundial.

Destaque brasileiro no Mundial

A delegação brasileira masculina conta com talentos de peso: Rickson Falcão, atual campeão sul-americano júnior, de Saquarema (RJ); Gabriel Klaussner, de Ubatuba (SP); e Ryan Kainalo, conhecido pelo histórico de finais em mundiais da categoria. No feminino, as esperanças estão em Luara Mandelli, vencedora do Pro Junior de Saquarema, e Laura Raupp, que detém os títulos brasileiro e sul-americano, além de ser campeã do QS de Guarapari (ES).

continua após a publicidade

Historicamente, o Brasil é uma potência no evento, especialmente na categoria masculina, somando nove títulos nas 24 edições anteriores. Entre os campeões brasileiros que brilharam no Mundial Júnior estão: Pedro Henrique (2000), Adriano de Souza (2003), Pablo Paulino (2004 e 2007), Caio Ibelli (2011), Gabriel Medina (2013), Lucas Silveira (2015), Mateus Herdy (2018) e Lucas Vicente (2019).

➡️O salto para 2026: o ano de superação e novos negócios de Gabriel Medina
➡️ Laura Raupp conquista título brasileiro de surfe em Florianópolis

continua após a publicidade

O surfe feminino brasileiro também alcançou o topo recentemente, com Luana Silva fazendo história em 2025 ao se tornar a primeira campeã do país.

Laura Raupp em Ubatuba (Foto: Daniel Smorigo / CBSurf)
Laura Raupp em Ubatuba (Foto: Daniel Smorigo / CBSurf)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias