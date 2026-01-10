A edição de 2026 contará com a estreia olímpica de estrelas como Connor McDavid e Auston Matthews.

O torneio recupera o conceito de best-on-best, reunindo os melhores jogadores do mundo.

A NHL retornará aos Jogos Olímpicos de Inverno em 2026, após 12 anos de ausência.

A confirmação da participação dos jogadores da National Hockey League nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo, marca um ponto de inflexão na história recente do hóquei no gelo internacional. O anúncio conjunto envolvendo liga, jogadores e entidades reguladoras encerra um hiato de 12 anos sem a presença plena da elite mundial no torneio olímpico. O Lance! explica o impacto do retorno da NHL aos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026.

Desde a última edição com atletas da NHL, em Sochi 2014, o hóquei olímpico masculino passou a conviver com questionamentos sobre legitimidade técnica e valor simbólico. As edições de PyeongChang 2018 e Pequim 2022 mantiveram competitividade, mas perderam o caráter absoluto de consagração esportiva que historicamente diferenciava o ouro olímpico.

O retorno em Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina devolve ao torneio o conceito de best-on-best, reunindo os melhores jogadores do planeta em um mesmo palco. Trata-se de um resgate não apenas técnico, mas também histórico, midiático e comercial.

Além disso, a edição de 2026 será a primeira experiência olímpica de uma geração inteira de superestrelas da NHL, ao mesmo tempo em que veteranos consagrados poderão ampliar legados já consolidados. O contexto cria uma combinação rara entre passado, presente e futuro do esporte.

Impacto do retorno da NHL aos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026

Histórico da participação da NHL nos Jogos Olímpicos

A presença de jogadores da NHL nos Jogos Olímpicos é relativamente recente. Embora o hóquei no gelo faça parte do programa olímpico desde 1924, a autorização para atletas profissionais só foi concedida pelo Comitê Olímpico Internacional em 1988, iniciando um longo processo de negociações.

O acordo definitivo foi anunciado em 1995, após tratativas entre NHL, NHL Players' Association e International Ice Hockey Federation. A estreia ocorreu em Nagano 1998, inaugurando a era do hóquei olímpico com os melhores profissionais do mundo.

Entre 1998 e 2014, os jogadores da NHL participaram de cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. Esse período consolidou o torneio como o principal evento internacional da modalidade, com domínio canadense, títulos suecos e finais históricas.

A era de ouro entre 2002 e 2014

O auge da participação da NHL ocorreu entre Salt Lake City 2002 e Sochi 2014. Em 2002, o Canadá voltou a conquistar o ouro após meio século, sob gestão de Wayne Gretzky e com um elenco repleto de estrelas da liga.

Em Vancouver 2010, o torneio atingiu um de seus momentos mais icônicos. O gol decisivo de Sidney Crosby na prorrogação contra os Estados Unidos transformou-se no evento esportivo mais assistido da história do Canadá, simbolizando o impacto cultural da NHL nos Jogos.

Sochi 2014 marcou o último torneio olímpico com atletas da liga por mais de uma década. A edição encerrou um ciclo histórico antes de um período de afastamento motivado por disputas comerciais e fatores externos.

Por que a NHL ficou fora em 2018 e 2022

A ausência em PyeongChang 2018 foi resultado de impasses financeiros e institucionais. Custos de viagem, seguros, hospedagem e limitações de marketing levaram a NHL a considerar a participação economicamente desvantajosa, além do impacto negativo no calendário da temporada regular.

Para Pequim 2022, havia inicialmente um acordo em vigor. No entanto, a pandemia de COVID-19 forçou o adiamento de dezenas de jogos da NHL, tornando inviável uma nova paralisação em fevereiro. Soma-se a isso o risco de isolamento prolongado de atletas na China, fator decisivo para a retirada.

Essas duas edições reforçaram a percepção de que, sem jogadores da NHL, o torneio olímpico perde parte significativa de seu peso esportivo e simbólico.

A importância do modelo "best-on-best" em 2026

A principal relevância do retorno da NHL está na restauração do modelo best-on-best. Com elencos completos, a medalha de ouro volta a representar supremacia inequívoca no hóquei mundial, algo impossível de ser alcançado em torneios com formações alternativas.

A edição de 2026 será marcada pela estreia olímpica de nomes centrais da liga atual, como Connor McDavid e Auston Matthews, protagonistas absolutos da NHL nos últimos anos.

O equilíbrio competitivo também se intensifica. Finlândia, Suécia e Estados Unidos passam a competir em igualdade de condições com o Canadá, elevando o nível técnico e tornando o torneio mais imprevisível.

Regras, gelo e formato do torneio em Milão-Cortina

Para viabilizar o acordo, a NHL interromperá novamente sua temporada em fevereiro. Em contrapartida, a IIHF adotará ajustes importantes, incluindo o uso de dimensões de gelo no padrão da NHL (60 x 26 metros), privilegiando velocidade, contato físico e ritmo intenso.

Persistem diferenças regulatórias, especialmente em punições por brigas e interpretações de icing, exigindo rápida adaptação dos atletas. O torneio masculino contará com 12 seleções divididas em três grupos, com classificação direta às quartas de final para os líderes e o melhor segundo colocado.

As partidas serão realizadas em arenas na região de Milão, com a final masculina programada para 22 de fevereiro de 2026.

Favoritos, estrelas e rivalidades para 2026

O Canadá chega novamente como principal referência histórica, reunindo um elenco profundo e altamente competitivo. Os Estados Unidos apresentam sua geração mais talentosa, mirando um ouro que não vem desde 1980 e reacendendo a rivalidade continental.

Suécia e Finlândia mantêm identidades bem definidas. A primeira aposta em solidez defensiva aliada a talentos da NHL, enquanto a segunda segue valorizando disciplina coletiva e consistência, características que a tornaram campeã olímpica em 2022 mesmo sem jogadores da liga.

A combinação entre estrelas consagradas, estreantes olímpicos e rivalidades históricas reforça o status de Milão-Cortina 2026 como o retorno definitivo do hóquei olímpico ao seu mais alto patamar técnico.