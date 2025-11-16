Lucas Pinheiro leva 1º título brasileiro na Copa do Mundo de Esqui Alpino

É do Brasil até na neve! Lucas Pinheiro Braathen conquistou a etapa de Levi da Copa do Mundo de Esqui Alpino, na modalidade slalom, neste domingo (16), na Finlândia. O resultado garante ao Brasil o primeiro título na história deste esporte de inverno.

Como foi a conquista?

O esquiador de 25 anos dominou a prova desde o início, registrando o tempo de 54s13 na primeira descida. Na segunda rodada, manteve o desempenho superior e finalizou com uma vantagem de 0s31 sobre o campeão olímpico e mundial Clément Noel, que ficou com a segunda colocação. O finlandês Eduard Haalberg completou o pódio na terceira posição, 0s57 atrás do brasileiro.

O prêmio incluiu 47 mil francos suíços (aproximadamente R$ 300 mil), além de uma rena, presente tradicional oferecido aos vencedores da etapa finlandesa. O animal, que permanecerá em uma fazenda em Levi, foi batizado de Bjørn em homenagem ao pai do atleta, seu principal incentivador no esporte. Durante a cerimônia do pódio, o Papai Noel realizou a entrega simbólica da rena.

— Isso representa o que eu sou. Estou colocando o meu coração. É um sacrifício muito grande, ser eu mesmo, do meu jeito. É um caminho duro a seguir. É uma vitória para mim, meus amigos, minha família e para o Brasil — declarou Lucas.

Lucas Pinheiro Braathen com Papai Noel após vencer etapa de Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT)

Metade brasileiro, metade norueguês

O atleta é filho de mãe paulista, Alessandra Pinheiro, e pai norueguês. Ele representou a Noruega até 2024, quando anunciou aposentadoria e, posteriormente, decidiu competir pelo Brasil. Antes deste triunfo, Lucas já havia conquistado cinco títulos em etapas da Copa do Mundo, todos defendendo as cores norueguesas.

continua após a publicidade

Na temporada 2024/2025, o esquiador subiu ao pódio cinco vezes em etapas da Copa do Mundo, com três pratas e dois bronzes. No Campeonato Mundial, principal evento daquela temporada, não obteve medalha e terminou a prova de slalom gigante na 14ª posição. Na abertura da atual temporada (2025/2026), não conseguiu completar a primeira descida da prova de slalom gigante.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 serão realizados em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália, com início marcado para 6 de fevereiro. Lucas Pinheiro Braathen é apontado como o brasileiro com maiores chances de conquistar uma medalha olímpica de inverno inédita para o país, nas modalidades slalom e slalom gigante.