O técnico da Seleção Brasileira, Bernardinho, está presente no Ginásio do Ibirapuera para acompanhar a final da Superliga entre Campinas e Cruzeiro, na manhã deste domingo (4).

Além de analisar potenciais nomes para a Seleção, o treinador assiste à atuação do filho, o levantador Bruninho, capitão do Campinas. De volta ao Brasil após temporadas atuando na Europa, o atleta busca seu oitavo título de Superliga.

Bernardinho comandou a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / CBV)

Torcida do Cruzeiro pede jogador na Seleção

Mesmo com a decisão em São Paulo, a torcida da equipe mineira marcou presença no Ibirapuera. Aproveitando a observação de Bernardinho no ginásio, os torcedores levaram uma faixa reivindicando o ponteiro Rodriguinho na Seleção.

No Cruzeiro desde as categorias de base, o jogador de 28 anos participou da conquista do hexa da Superliga e do tetracampeonato mundial.

Seleção Brasileira em renovação

De olho nos próximos torneios do calendário do vôlei internacional, Bernardinho já iniciou da Seleção Brasileira para a Liga das Nações (VNL). O Brasil inicia a disputa a partir do dia 11 de junho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Em conversa com o Lance! durante o Web Summit Rio 2025, no final de abril, Bernardinho avaliou o processo de renovação da Seleção Brasileira neste ciclo olímpico.

- É o início do processo, não vai ser fácil não. Vamos tomar muita pancada, mas faz parte do processo. Você aprende, você vai ser criticado, reflete, melhora e vamos seguir em frente. É reconstrução, com muita gente jovem, mas pouca experiência na quadra internacional. Então precisamos propiciar a esses jovens mais jogos, mais competições. A Liga será a primeira competição de uma nova geração, com poucas experiências e muita gente jovem, iniciando um processo internacional que é bem diferente dos jogos internamente da nossa Superliga - declarou.