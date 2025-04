Pedro Scooby e Lucas Chumbo vencem Gigantes de Nazaré com ondas insanas

Pedro Scooby e Lucas Chumbo foram campeões do Gigantes de Nazaré 2025. Na competição, Scooby ficou com o prêmio da maior onda surfada, com 18,08 metros, e Chumbo conquistou o título da melhor performance do desafio. Os compatriotas garantiram o primeiro lugar do torneio para o trio brasileiro formado pelos dois e Lucas Fink.

O Gigantes de Nazaré 2025 aconteceu neste domingo (13), em Portugal. Pela primeira vez, os surfistas e amigos fizeram parte da mesma equipe.

Pedro Scooby se destacou mais uma vez, e conquistou o título na última sessão do evento. Perto do fim, o carioca surfou o equivalente a um prédio de 6 andares e garantiu o troféu da 7º edição do torneio. Até então, Will Santana liderava a busca do prêmio com onda de 17,62m.

O parceiro de Scooby, Lucas Chumbo, conquistou o prêmio de melhor performance do dia, com manobras perfeitas e ousadia no mar. O torneio contou com 21 participantes, o maior número de competidores já registrados no Gigantes.

Gigantes de Nazaré: Scooby e Chumbo competem juntos pela primeira vez

Lucas Chumbo e Pedro Scooby. (Foto: Mateus Werneck)

Os brasileiros que são referência nas ondas gigantes fizeram parte do mesmo grupo pela primeira vez nesta competição, já que ambos sempre competiam um contra o outro para ver quem conseguia as melhores ondas e notas.

Exibida pelo programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, a parceria que já acontecia no circuito mundial de ondas grandes, onde foram campeões em janeiro 2024, marca mais um capítulo da união dos surfistas em terras portuguesas, tendo as ondas gigantes como vínculo em suas relações.

No campeonato das ondas gigantes, a equipe dos surfistas foi composta com uma blusa amarela e ainda contou com um terceiro integrante, Lucas Fink, já que foi acordado que por questões de segurança, os atletas assim seriam melhor administrados.

