Bia Haddad na segunda rodada de Wimbledon; horário e onde assistir

Depois da vitória na estreia, contra a eslovaca Rebecca Sramkova, Bia Haddad Maia volta, nesta quarta-feira, a entrar em ação em Wimbledon. Em torno das 9h30 (de Brasília), a número 1 do Brasil e 20 do mundo encara a húngara Dalma Galfi (110ª), com transmissão do Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+



continua após a publicidade

➡️ Imagens das semifinais do ATP 500 de Londres

➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

➡️ Imagens das semifinais do ATP de Halle

Brasileira estreia nas duplas nesta quarta



Como a quadra do jogo, a 15, não tem teto retrátil, é provável que o confronto sofra algumas interrupções. Isso porque a previsão é de chuva para a capital britânica nesta quarta. Bia, por sinal, ainda jogará as duplas horas depois, ao lado da alemã Laura Siegemund, com a qual foi campeã em Nothingham, há duas semanas. As adversárias serão as americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Bia, aos 29 anos, está em sua sexta participação em Wimbledon, nas simples. Sua melhor campanha, no torneio, foi chegar às oitavas há dois anos. Em 2024, a número 1 do Brasil parou na terceira rodada.

continua após a publicidade

Todas as campanhas de Bia Haddad em Grand Slams (Reprodução)





Aos 26 anos, a rival de Bia nas simples disputa Wimbledon pela quarta vez consecutiva. Até hoje, o melhor resultado de Galfi foi ter chegado à terceira rodada, em 2023. Já em 2022 e ano passado, a húngara foi eliminada na segunda rodada. Nos outros Grand Slams, o maior feito de Galfi foi ter alcançado a terceira rodada do US Open, há três anos.

Caso avance, a brasileira enfrenta a americana Amanda Anisimova (13) ou a mexicana Renata Zarazua (71º), na terceira rodada.

A programação da quadra que Bia vai jogar simples e duplas nesta quarta

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bia Haddad enfrenta a ucraniana Elina Svitolina em Bad Homburg (foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Bia Haddad x Dalma Galfi na segunda rodada de Wimbledon

📅 Dia: quarta, 2 de julho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 9h (de Brasília);

🗺️ Local: Wimbledon

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)