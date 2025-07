Brasileira Tota Magalhães volta a disputar o Giro d’Italia em 2025

Ana Vitória Magalhães, conhecida como "Tota", representará a equipe Movistar Team na edição 2025 do Giro d'Italia Feminino. A competição acontece de 6 a 13 de julho na Itália, com percurso total de 940 quilômetros. Esta será a terceira participação da ciclista brasileira na prova, mas a primeira com a equipe espanhola.

A atleta carioca de 24 anos ingressou no time no início deste ano. Antes de integrar o circuito WorldTour, Tota atuou em equipes como Bizkaia-Durango e BePink-Bongioanni, onde obteve resultados que atraíram atenção internacional.

Tota Magalhães em preparação para a Volta da Espanha de 2022 (Foto: Arquivo Pessoal/Tota Magalhães)

Tota conquistou o título nacional de estrada em 2023 e venceu a prova de contrarrelógio do campeonato brasileiro em 2024. Na edição anterior do Giro d'Italia, a brasileira conquistou a camisa azul da classificação de montanha na segunda etapa, feito inédito para o ciclismo feminino brasileiro.

O Giro d'Italia Women 2025 tem oito etapas com altimetria acumulada superior a 14 mil metros. O perfil montanhoso da competição se adapta às características da brasileira, que atuará como apoio para a líder da equipe, Marlen Reusser.

Ciclista brasileira comemora volta ao Giro d'Italia

— Voltar ao Giro com a camisa da Movistar é um sonho realizado. É uma prova especial para mim, onde já vivi momentos importantes. Estou pronto para ajudar a equipe e espero contribuir com bons resultados novamente — afirma Tota.

A competição é considerada uma das mais importantes provas por etapas do calendário feminino mundial de ciclismo. Os detalhes específicos sobre as etapas e o papel exato que Tota desempenhará em cada dia de prova ainda não foram divulgados.