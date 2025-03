Para conquistar vaga antecipada nos Playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers entrou em quadra na noite desta quinta-feira (27) em uma partida eletrizante. Diante do Chicago Bulls, que jogava em casa, a equipe de LeBron James foi derrotada por um placar de 119 a 117. Com um final agitado, a vitória foi conquistada por um arremesso convertido do meio da quadra no último segundo do embate. Confira com o Lance! como foram os últimos lances.

Tudo se encaminhava para uma nova vitória do Lakers na temporada regular, mas LeBron James, o principal jogador da franquia, não estava em um de seus melhores dias. Vencendo por 115 a 110 com 12 segundos restantes para o fim da partida, o medalhão cometeu dois erros que culminaram no tropeço de sua equipe.

Em um primeiro momento, o ala-pivô deixou Patrick Williams sozinho, que não desperdiçou e converteu arremesso de três pontos. Posteriormente, o veterano voltou a ficar desconecto da partida ao entregar a bola para Bulls, que anotou mais três pontos com Coby White. Embora tenha passado na frente, o Chicago foi surpreendido com uma cesta de Austin Reaves.

À frente do marcador por apenas um ponto, o Lakers mostrou desatenção ao não tentar impor uma barreira diante de Josh Giddey. O armador, no último segundo do confronto, acertou uma cesta do meio da quadra para decretar o triunfo em favor do Chicago Bulls.

Confira os destaques do jogo

Los Angeles Lakers:

Austin Reaves – 30 pontos – 3 assistências – 1 rebote

Luka Doncid – 25 pontos – 8 assistências – 10 rebotes

LeBron James – 17 pontos – 12 assistências – 5 rebotes

Chicago Bulls:

Coby White – 26 pontos – 9 assistências – 3 rebotes

Josh Giddey – 25 pontos – 11 assistências – 14 rebotes

Kevin Hueter – 21 pontos – 5 assistências – 6 rebotes

Marcado por LeBron James, Josh Giddey acertou a cesta da vitória do Bulls sobre o Lakers nos últimos segundos (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

Próximos jogos do Lakers

Na quarta colocação da Conferência Oeste, com 44 vitórias e 29 derrotas, o Los Angeles Lakers segue em busca do título da principal liga mundial de basquete. Restando apenas nove partidas para o fim da temporada regular, LeBron James e companhia projetam números melhores diante dos adversários. Confira os confrontos finais:

