LeBron James destaca relação com Michael Jordan: ‘Não conversamos’

Em entrevista ao programa “Pat McAfee Show”, LeBron James foi questionado sobre sua relação atual com Michael Jordan. O astro do Los Angeles Lakers não se esquivou e respondeu que ambos não se falam, mas acredita que isso pode mudar após sua aposentadoria das quadras.

— Eu e Michael Jordan estamos bem. Nós não conversamos. Acho que é porque ainda estou jogando, ainda estou focado no meu trabalho. Todos conhecemos o MJ. Mesmo que você não o conheça pessoalmente, ele é um dos competidores mais implacáveis que existem. Até eu me aposentar, e ele não precisar mais me ver vestindo a camisa 23, sempre que meu nome for mencionado junto ao dele, ele vai estar tipo: “Não fale comigo agora. Não me ligue” — disse LeBron.

O jogador também relembrou que passou por algo semelhante com Kobe Bryant:

— Eu e Kobe nunca tivemos uma relação próxima até estarmos juntos na equipe olímpica. Tivemos uma ótima conexão lá, nos Jogos de 2008 e 2012, mas sempre foi uma relação competitiva entre nós. Até eu me tornar um Laker e ele se aposentar, foi quando nossa relação realmente ficou muito boa. Ele me recebeu de braços abertos: “Me liga, mano. Qualquer coisa que precisar em LA, eu te ajudo. Agora você é um Laker, você é família” — contou.

'Uso o número 23 por causa de Michael Jordan', diz LeBron James

LeBron James usa o número 23 devido a Michael Jordan (Foto: Jessie Alcheh / AFP)

LeBron fez questão de reforçar sua admiração por Jordan, revelando que escolheu usar a camisa 23 por causa da lenda do Chicago Bulls.

— Eu realmente o respeito. Eu uso o número 23 por causa do MJ. Ele foi minha inspiração quando eu era criança em Akron, Ohio, onde não havia muitas referências por perto. Você precisa de alguém para se inspirar, seja no esporte, na música, na TV. Para mim, foram Will Smith em Um Maluco no Pedaço, Michael Jordan jogando pelos Bulls, Jay-Z, Biggie e Tupac. Esses eram meus ídolos — finalizou.

LeBron James atinge marca inédita na NBA

No início do mês, LeBron alcançou um feito inédito na liga norte-americana: 50 mil pontos na carreira, somando temporada regular e playoffs. Essa marca ficou distante até mesmo para Michael Jordan, que encerrou sua trajetória com “apenas” 38.279 pontos. A marca foi atingida durante a partida entre Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans.