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F1: Pérez renova com Cadillac até 2029; segundo assento em aberto

Piloto mexicano estende contrato plurianual e seguirá na equipe dos EUA por mais três temporadas na Fórmula 1

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/10/2026 12:57
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Valtteri Bottas e Sergio Perez são os pilotos da Cadillac na F1 2026 (Foto: Reprodução/Cadillac)
Valtteri Bottas e Sergio Perez são os pilotos da Cadillac na F1 2026 (Foto: Reprodução/Cadillac)

Sergio Pérez renovou seu contrato com a Cadillac F1 e seguirá na equipe americana até pelo menos a temporada 2029 da Fórmula 1. O acordo plurianual foi firmado antes do Grande Prêmio do México, etapa natal do piloto.

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A renovação consolida a parceria iniciada em 2026, quando Pérez ingressou na Cadillac após deixar a Red Bull ao fim de 2024, ficando sem assento na temporada passada. Na equipe estreante da General Motors, o mexicano de 36 anos atravessou um início irregular, mas foi se firmando ao longo da temporada e passou a superar consistentemente o companheiro Valtteri Bottas.

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O vínculo de Pérez com a Cadillac vai além da relação técnica. Desde a estreia, o piloto construiu proximidade com o CEO Dan Towriss e com Mark Reuss, chefe da General Motors, assumindo papel ativo na estruturação da equipe.

Declarações e 300ª corrida na F1

Ao anunciar a renovação, Pérez destacou o compromisso de longo prazo com o projeto. "Juntar-me à Cadillac F1 desde o primeiro dia foi um projeto no qual acreditei de verdade, e prolongar meu compromisso parece uma continuação natural desse capítulo", afirmou. "Construir uma equipe de F1 do zero exige tempo, trabalho incansável e paciência, mas o progresso que estamos alcançando juntos é incrivelmente gratificante. Ainda há muito trabalho pela frente e estou totalmente comprometido para os próximos três anos."

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O piloto também agradeceu à estrutura da equipe: "Quero agradecer a Dan, Mark e a todos da TWG Motorsports e da General Motors pela oportunidade de dar continuidade ao que começamos juntos. A todos os membros desta equipe especial, na pista, nos EUA, no Reino Unido e aos nossos fãs; obrigado pelo apoio e pela confiança. Não vou decepcionar vocês. Vamos continuar nos esforçando."

Towriss ressaltou a importância da continuidade. "Construir uma equipe competitiva na F1 é uma jornada de longo prazo, e garantir o talento e a liderança de Checo nos dá a continuidade e o compromisso de que precisamos para dar continuidade à sólida base estabelecida em nosso primeiro ano", disse o CEO. "Juntos, estamos focados na próxima fase de nossa jornada, impulsionando a equipe e avançando no grid."

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O anúncio coincide com um marco pessoal. Pérez disputará sua 300ª corrida na Fórmula 1 justamente no GP do México. Para celebrar, o piloto fará uma volta de exibição pelas ruas da Cidade do México. Ao longo da carreira, ele conquistou seis vitórias pela Racing Point e pela Red Bull.

GP do Mexico (Foto: Reprodução/Autódromo Hermanos Rodríguez)
GP do Mexico (Foto: Reprodução/Autódromo Hermanos Rodríguez)

Futuro do segundo assento em aberto

A situação do companheiro de equipe de Pérez para 2026 ainda não está definida. Bottas havia assinado o que era entendido como um contrato plurianual com a Cadillac, mas uma campanha abaixo das expectativas levou a equipe a reconsiderar a continuidade do finlandês. A inconsistência do carro e problemas de qualidade de produção, porém, dificultam uma avaliação precisa do desempenho de Bottas.

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Outro fator pesa nessa equação: a Cadillac investiu na preparação do piloto de testes americano Colton Herta para uma possível estreia na categoria. Com a vaga ao lado de Pérez sendo o último assento disponível no mercado para 2027, candidatos externos também disputam o lugar com Bottas.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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