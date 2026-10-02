Logomarcas de Brisbane 2032 são reveladas oficialmente
Símbolos são inspirados em praias e recifes de Queensland, estados australianos
Los Angeles se prepara para receber as Olimpíadas de 2028, mas, sede dos Jogos de 2032, Brisbane, na Austrália, também já vive as expectativas para a competição poliesportiva. Nesta sexta-feira (2), o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane 2032 divulgou as logomarcas de ambos os eventos.
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Segundo o comitê, as identidades visuais foram inspiradas nos recifes, nas praias e nas paisagens do interior de Queensland, estado que abriga Brisbane. Embora o comitê não tenha feito qualquer menção à cacatua australiana, internautas associaram as logomarcas à ave, espécie comum na localidade.
Os emblemas foram revelados nos perfis oficiais dos Jogos de Brisbane 2032, com o texto:
"Considere esta a nossa revelação oficial. 😉 Inspirados em nossos recifes, praias, áreas do interior e tudo o que há entre eles, eles reúnem os lugares, as pessoas e o espírito que nos levarão a 2032. Singulares. Inconfundivelmente Queensland. E com um toque de irreverência. Brisbane, Queensland, Austrália — isto é de vocês 💗"
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Emblemas foram vazados acidentalmente antes do anúncio oficial
As marcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Brisbane 2032 acabaram divulgadas antes da hora no canal oficial do evento no YouTube, três dias antes do anúncio previsto. Uma captura de tela do logotipo foi posteriormente publicada no Reddit, sendo mais tarde removida pela equipe jurídica da rede social. O Comitê Olímpico de Brisbane confirmou que o logotipo estava correto quando contatado pelo Guardian Australia, mas não forneceu mais comentários.
A divulgação estava prevista para a próxima segunda-feira (5), mas, com os vazamentos, os emblemas foram publicados nesta sexta-feira (2) como forma de revelação oficial, explicitada na legenda do post.
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