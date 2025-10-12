Amigo dos jogadores e estrela das arquibancadas do Flamengo, Lionel Messi se tornou figurinha carimbada na torcida rubro-negra, com apenas seis anos. O torcedor mirim até gosta de futebol, como o astro argentino em que homenageia no nome, mas é o basquete que domina seu coração. Neste dia das crianças, conheça com o Lance! o jovem rubro-negro que brilha nos jogos do FlaBasquete.

Aos seis anos, Lionel já tem todo o elenco do time na ponta da língua. Um amor que começou através de seu pai. Douglas Santos acompanhava o time do coração através do futebol, mas, em 2020, começou acompanhar a NBA. Com uma nova paixão descoberta, passou a assistir aos jogos do Rubro-Negro também no basquete.

Era questão de tempo para que a paixão do pai passasse para o filho. E assim aconteceu. A primeira experiência de Lionel nas quadras com o Flamengo contou com um personagem importante: o ídolo rubro-negro Olivinha. Segundo Douglas, o ex-jogador foi cumprimentar, ainda no aquecimento, o torcedor mirim, que se apaixonou pelo astro.

— Assim começou a história com o Flamengo: por causa do Olivinha. A gente ia a jogos, porque ele tinha o Olivinha como ídolo. Primeiro dia que a gente foi no basquete, ele conheceu o Olivinha de cara. A gente viu o jogo na quadra, o Olivinha parou o aquecimento para vir falar com ele. E dali em diante a gente foi estreitando o laço com o time do Flamengo, foi conhecendo os demais jogadores. Hoje, a gente é fiel ao time do Flamengo de basquete — contou o pai de Lionel.

Amizade de Lionel com jogadores do Flamengo

O carinho que os jogadores e comissão técnica do Flamengo tem com Lionel é motivo de gratidão e felicidade para Douglas. É comum, inclusive, acompanhar interações entre Lionel e o elenco do Flamengo, seja nas redes sociais, seja nos jogos.



Entre as amizades no FlaBasquete, a dupla exalta três nomes de destaque da última campanha rubro-negra no NBB: o técnico Sergio Hernandez, e os jogadores Shaq Johnson e Jordan Williams, defenderá o Minas. Shaq, inclusive, deixou uma mala completa com o kit da última temporada para o filho após o fim do NBB.

Torcedor mirim Lionel Messi com Shaq Johnson, do Flamengo Basquete (Foto: Reprodução/Instagram: @rubronegromirim)

Apesar da idade, Messi tem uma memória impressionante. Durante o treino aberto, antes do Intercontinental, Lionel protagonizou uma cena divertida com o técnico rubro-negro ao questionar "onde estava" o novo reforço do time.

— Naquele dia do treino aberto, você mesmo pôde ver o carinho que todos os jogadores têm por ele. Após falar com os jogadores, foi lá e falou para o Sérgio: "Eu vi todo mundo, está faltando um jogador no treino. Todo mundo falou comigo, está faltando o Franco Baralle". Até o Sergio ficou chocado que ele já conhecia o novo jogador — relembrou Douglas.

Esporte mudou a vida de Lionel

O esporte tem transformado a vida de Lionel. Ele vive com Mielomeningocele, uma condição que afeta a coluna e a mobilidade, mas isso não o impede de se dedicar às atividades físicas. De acordo com o pai, ele pratica esportes através da Rede Sarah, uma instituição de referência em reabilitação e atendimento a pessoas com deficiência, que oferece acompanhamento especializado e inclusão em atividades adaptadas.

Para Miguel, não há momento mais prazeroso do que estar em quadra ou campo. Segundo Douglas, jogar bola é a única coisa que ele quer fazer em seu tempo livre, e o entusiasmo é contagiante. Mais do que um passatempo, o esporte se tornou um espaço de desenvolvimento, socialização e alegria para o jovem rubro-negro, o que o ajuda a se sentir confiante e motivado em suas atividades diárias.

— Quando chega aqui, ele vai com as crianças que andam, que correm de uma forma natural, aqui ele já tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele não bota essa dificuldade na mente dele. Para ele, ele está em um âmbito normal. Então, assim, o esporte em si, lá na Rede Sarah, para ele, trouxe essa vitalidade, esse poder próprio de falar "eu posso, eu quero, eu consigo" — disse o responsável.