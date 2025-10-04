AO VIVO: Flamengo x Minas pela final do Torneio de Abertura do NBB
Flamengo enfrenta o Minas na final do Torneio de Abertuda do NBB
A noite deste sábado (04) define o primeiro campeão da temporada 2025/2026 do basquete nacional. Flamengo e Minas Tênis Clube se enfrentam na grande final do Torneio de Abertura do NBB, em um clássico que coloca frente a frente duas das maiores potências da modalidade no país. A partida tem início programado para as 20h (horário de Brasília).
1º QUARTO | EM ANDAMENTO | FLAMENGO x MINAS
Como chegam Flamengo e Minas para a grande final
O Flamengo chega à decisão após uma campanha sólida, que foi coroada por uma semifinal eletrizante contra a equipe argentina do Unión de Santa Fe. Na ocasião, o time rubro-negro precisou de um último quarto muito forte e da liderança do armador Alexey Borges para vencer por 80 a 73 e carimbar sua vaga na final. A força coletiva e a capacidade de decidir nos momentos cruciais foram as marcas da equipe no torneio.
O Minas, por sua vez, também confirmou seu favoritismo e mostrou por que é uma força tradicional no cenário nacional. Com um jogo consistente e superando adversários de peso em seu caminho, a equipe mineira chega com moral para a disputa do título, apostando na força de seu conjunto e na vasta experiência em partidas decisivas.
