menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Flamengo x Minas pela final do Torneio de Abertura do NBB

Flamengo enfrenta o Minas na final do Torneio de Abertuda do NBB

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 04/10/2025
20:00
Flamengo contra Pato Basquete no torneio de abertura da NBB (Foto: João Pires/LNB)
imagem cameraFlamengo contra Pato Basquete no torneio de abertura da NBB (Foto: João Pires/LNB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A noite deste sábado (04) define o primeiro campeão da temporada 2025/2026 do basquete nacional. Flamengo e Minas Tênis Clube se enfrentam na grande final do Torneio de Abertura do NBB, em um clássico que coloca frente a frente duas das maiores potências da modalidade no país. A partida tem início programado para as 20h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

1º QUARTO | EM ANDAMENTO | FLAMENGO x MINAS

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Flamengo venceu a equipe do Unión de Santa Fé na semifinal (Foto: João Pires)
Flamengo venceu a equipe do Unión de Santa Fé na semifinal (Foto: João Pires)

Como chegam Flamengo e Minas para a grande final

O Flamengo chega à decisão após uma campanha sólida, que foi coroada por uma semifinal eletrizante contra a equipe argentina do Unión de Santa Fe. Na ocasião, o time rubro-negro precisou de um último quarto muito forte e da liderança do armador Alexey Borges para vencer por 80 a 73 e carimbar sua vaga na final. A força coletiva e a capacidade de decidir nos momentos cruciais foram as marcas da equipe no torneio.

O Minas, por sua vez, também confirmou seu favoritismo e mostrou por que é uma força tradicional no cenário nacional. Com um jogo consistente e superando adversários de peso em seu caminho, a equipe mineira chega com moral para a disputa do título, apostando na força de seu conjunto e na vasta experiência em partidas decisivas.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias