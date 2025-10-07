Brasil conquista feito inédito na história dos Mundiais de Judô; confira

Esta terça-feira (7) marcou o terceiro dia de disputas do Mundial Júnior de Judô, que acontece até esta quarta-feira (8), em Lima, no Peru. O dia foi positivo para a delegação brasileira, que conquistou a classificação de três atletas para as finais da competição. Além disso, o país conquistou um feito histórico.

A final dos -90kg masculino vai ser 100% brasileira, entre os judocas Jesse Barbosa e João Segatelle. Em Mundiais de Judô, esta é a primeira vez na história desta categoria que a decisão da medalha de ouro é entre dois representantes brasileiros, incluindo as classes cadete, júnior e sênior. Os atletas chegaram à disputa do primeiro lugar após ganharem quatro lutas cada.

Final do -90kg do Mundial Júnior de Judô será 100% brasileira (Foto: Anderson Neves/ Divulgação/ CBJ)

No naipe feminino, Dandara Camilo, na categoria até 78kg, vai lutar pelo terceiro lugar, contra Lila Mazzarino, atleta da França.

Relembre as medalhas do primeiro dia do Mundial Júnior de Judô

O judô brasileiro esteve em quatro disputas de medalha no primeiro dia do Campeonato Mundial Júnior. Entre elas, na final do -52kg feminino, Nicole Marques, de 17 anos, levou a melhor sobre a venezuelana Leomaris Ruiz. O confronto intenso foi marcado pela vitória de Nicole após o terceiro shido de Leomaris no golden score. Posteriormente, a judoca brasileira venceu todos os confrontos de sua chave.

Gyovanna conquistou a medalha de bronze ao vencer a uzbeque Raykhona Mamatova, a quirguistanesa Zhanar Zholdosheva e a italiana Michela Terranova, líder do ranking mundial — esta última em um combate de golden score. Na semifinal, foi superada pela cazaque Dana Abdirova, mas garantiu o bronze ao vencer a eslovena Jevgenija Gajic por ippon na disputa pela medalha.