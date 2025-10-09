Com Rayssa Leal, SLS estreia em Roland Garros; confira detalhes

A etapa de Paris da Street League Skateboarding (SLS) acontece neste sábado (11), no Stade Roland Garros. Será a primeira vez que o lendário complexo esportivo da França recebe um torneio de skate. Rayssa Leal está entre os atletas participantes e busca o quarto título mundial da SLS.

A fase eliminatória começa às 8h (de Brasília) e as finais acontecem a partir das 13h30, com a feminina, e 20h, com a decisão do pódio masculino.

Rayssa Leal quer aumentar recorde

Aos 17 anos e já com duas medalhas olímpicas na carreira (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Rayssa Leal consolida um ótimo momento no skate. A brasileira tem 13 vitórias em etapas da SLS, o maior número da história entre as mulheres.

Ne etapa francesa do ano passado, disputada em Paris, Rayssa saiu como vice-campeã, após ficar apenas um ponto atrás da australiana Chloe Coveel. Este ano, a estrela do skate do Brasil terá a oportunidade da revanche, em Roland Garros. À organização da SLS, a brasileira falou sobre as expectativas para o evento.

— Competir em Roland Garros é muito especial. É um lugar com muita história, e o skate também está fazendo a sua — afirmou a atleta.

Skatistas de destaque

Além de Rayssa, o Brasil também terá Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Carlos, Ribeiro e Filipe Mota na disputa.

Entre os atletas internacionais, destacam-se o americano Nyjah Houston, dono do recorde de títulos da SLS e Aurélin Giraud, francês que terá o apoio da torcida local. No feminino, as japonesas Momiji Nishiya e Funa Nakayama, além da australiana Chloe Covell, podem atrapalhar a brasileira.

Pista com referências a quadras de tênis

O Stade Roland Garros é conhecido por receber o clássico torneio de tênis, de mesmo nome, que é famoso ao redor do mundo. Por isso, a pista, de forma inédita, terá referências às quadras de Roland Garros. Confira:

Como funciona a SLS?

A SLS Championship Tour 2025 é composta por sete etapas ao redor do mundo. Até o momento, foram concluídas as competições em Santa Mônica (EUA), Brasília (Brasil) e Cleveland (EUA). Após o evento em Paris, a próxima disputa acontecerá em Las Vegas, no Las Vegas Convention Center, em 25 de outubro. A SLS termina com o Super Crown, nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.