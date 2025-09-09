A torcida do Flamengo costuma marcar presença em qualquer lugar do mundo para apoiar a equipe, como destacou Jonathan Luz, capitão rubro-negro. No último sábado (6), um grupo de torcedores teve a oportunidade de assistir ao último treino antes da viagem para a Europa, além de conversar e tirar fotos com os jogadores. Em conversa exclusiva com o Lance!, esse contato, inclusive, foi exaltado pelos atletas que enfrentarão uma sequência de jogos bem longe de casa, em Singapura.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Flamengo fala sobre atuação de atletas pela seleção: ‘Mérito deles’

— Super importante, porque a gente vai jogar fora de casa. Lá a gente sabe que com certeza vai ter flamenguista lá, já que tem flamenguista em todo lugar, e isso é maneiro, mas é muito importante a torcida estar com a gente, empurrando, incentivando a gente a treinar o último treino aqui. A gente sabe que não vai ser fácil o Mundial, mas a gente vai fazer isso pela torcida também, que merece — afirmou o capitão do Flamengo.

Não é a novidade a torcida se destacar em algum jogo ou competição oficial do Flamengo Basquete, mas a presença rubro-negra em peso durante um treino foi uma surpresa positiva para Gui Deodato. De volta ao time carioca após o título da AmeriCup, o ala abriu o jogo sobre o carinho que recebe dos torcedores em todos os quatro anos no FlaBasquete.

continua após a publicidade

— Então acho que eu sempre espero o melhor do Flamengo. Eu sempre vi coisas bonitas, recebi um apoio que sempre foi incrível aqui. Mas isso, de fato, tem um peso especial para a gente e mostra o tamanho do Flamengo para os novos, inclusive para mim que já estava aqui — confessou Gui Deodato.

O armador Alexey Borges, assim como Deodato, já está em forte ritmo de jogo graças as semanas junto da Seleção Brasileira, que conquistou muito carinho no Panamá. A recepção da torcida do Flamengo, no entanto, não passou despercebida em meio a tanta preparação dentro e fora de quadra. O MVP da Champions League das Américas (BCLA), competição que deu a vaga ao Rubro-Negro, destacou a importância do apoio da "Nação" mesmo de longe.

continua após a publicidade

— Muito legal ver que tem uma nação com a gente, torcendo, nos apoiando. Mesmo que de longe talvez dessa vez. Mas é muito importante, muito gratificante para a gente isso. Eles são a razão de ser, de a gente estar aqui. Essa galera que assiste, que gosta, que apoia a razão de ser do esporte. Então a gente fica muito feliz de ter toda essa nação aí nos apoiando — destacou Alexey.

Flamengo em busca do Intercontinental

O mês de setembro chegou e, com ele, a oportunidade do Flamengo conquistar mais um título mundial. Antes do início da Copa Intercontinental, o Flamengo Basquete chega em Madri para disputar dois jogos amistosos contra equipes espanholas em busca de se preparar com o estilo europeu de jogar.

A delegação rubro-negra desembarcou na capital espanhola nesta segunda-feira (8), iniciando sua preparação para o torneio mundial que será realizado entre 18 e 21 de setembro em Singapura.

O Flamengo enfrentará o Burgos na próxima quarta-feira (10) e o San Sebastian na sexta-feira (12), ambos às 15h no horário de Brasília. Estes confrontos servirão como preparação final antes da estreia na competição internacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Delegação completa do FlaBasquete

Armadores: Alexey Borges e Dee Bost

Alas-armadores: Shaq Johnson, Alex Negrete e Daniel Onwenu.

Alas: Gui Deodato e Jhonatan

Alas-pivôs: Marketih Cummings e Kayo Gonçalves

Pivôs: Eric Buckner, Wesley Castro e Guilherme Hubner

Comissão técnica: Sergio Hernandez (treinador), Fernando Pereira (auxiliar), Gabriel Picatto (auxiliar), Fred Santos (treinador de habilidades) e Claudio Cardone (Médico)