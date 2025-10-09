Neste sábado (11), o UFC retorna ao Rio de Janeiro para o seu 13º evento na Cidade Maravilhosa e busca consagrar novos nomes no Hall de grandes personagens da história do MMA no Rio. Se nesta edição, nomes como Charles Oliveira, Bia Mesquita, Vitor Petrino e Vicente Luque buscam a consagração carioca, o passado dita que eles podem se juntar a alguns dos maiores nomes da História do UFC.

Desde 2011, quando o Ultimate fez seu primeiro evento no Rio, alguns dos principais nomes do MMA brasileiro e mundial passaram por aqui em momentos diversos em suas carreiras. No auge, por exemplo, dois dos maiores campeões brasileiros da história do UFC desfilaram seu balé da violência por palcos como a Farmasi Arena e o Maracanãzinho.

Anderson Silva fez história no UFC Rio (Foto: UFC)

Anderson Silva foi a estrela maior do UFC 134, o primeiro de todos. Na ocasião, ovacionado por mais de 18 mil espectadores, o ‘Spider’ fez o que sabia fazer de melhor: envolveu Yushin Okami em sua teia e o picou com jabs e diretos até um cruzado de encontro derrubar o japonês nocauteado.

Logo depois, foi a vez de José Aldo que, no UFC 142, foi protagonista de uma das cenas mais marcantes de todo o esporte, não só do UFC Rio. Ao se sagrar vencedor sobre Chad Mendes, Aldo foi coroado campeão do povo nos braços dos fãs, ao fugir do octógono e pular para comemorar com a torcida na arquibancada.

UFC Rio teve a última vitória da carreira de Ronda

Ronda Rousey já foi a maior estrela do UFC (FOTO: UFC)

Aldo e Anderson seriam as estrelas dos próximos três UFCs no Rio, antes de a companhia surpreender e escalar Ronda Rousey como maior atração do UFC 190. Na última vitória da sua carreira, a norte-americana nocauteou Bethe Correia em 34 segundos e foi ovacionada como se fosse brasileira.

O fato de Ronda ter expressado sua admiração por Flávio Canto e ter feito diversas doações ao instituto do ex-judoca fez com que Rousey caísse nas graças do público carioca.

Outros astros gringos

Max Holloway se sagrou campeão linear no Rio (Foto: Marcos Furtado / FlashSport)

Mas não foi só Ronda que fez a festa em território brasileiro. Max Holloway se sagrou campeão do mundo pela primeira vez no UFC 212, ao vencer José Aldo em noite chocante para o MMA brasileiro.

Outro nome histórico a conseguir uma vitória sobre Aldo no Rio foi o de Alex Volkanovski, que atuou antes de virar um dos campeões mais dominantes do peso pena no Ultimate.

Outros brasileiros históricos para o UFC Rio

Vitor Belfort fez história no UFC Rio (Jason Silva/AGIF/Lancepress!)

Além dos campeões José Aldo e Anderson Silva que atuaram múltiplas vezes no UFC Rio, a organização fez questão de trazer outros nomes históricos do MMA brasileiro, como a dupla campeã Amanda Nunes, Vitor Belfort, Rodrigo Minotauro, Mauricio Shogun e muito mais.

Nos últimos anos, Alexandre Pantoja e Jessica Andrade tiveram grandes vitórias em lutas de títulos e ajudaram o Brasil a seguir como um dos países mais relevantes no mundo do MMA.