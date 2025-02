Após a conclusão da fase de grupos na última terça-feira (11), o mata-mata da Champions League das Américas de Basquete (BCLA) 2024/2025 está para começar. Assim, os confrontos das quartas de final foram definidos. Entre os times brasileiros, Flamengo, Franca e Minas garantiram suas vagas entre os classificados, com os dois últimos avançando com aproveitamento de 100%. Já o Rubro Negro enfrentou uma derrota apenas, contra o Boca Juniors na penúltima rodada.

Os jogos das quartas de final estão programados para março, com as datas específicas ainda a serem confirmadas pela FIBA. Nesta fase, as equipes competirão em séries melhor de três, onde a equipe com melhor desempenho na fase de grupos terá o privilégio de jogar o segundo e, se necessário, o terceiro jogo em casa. Esta regra destaca a importância do desempenho anterior na competição.

Como foi a fase de grupo da BCLA para os brasileiros?

A competição, que conta com a participação de equipes da Argentina, Nicarágua e Colômbia, promete confrontos emocionantes na próxima fase. Vale destacar que, apesar da grande concorrência, os brasileiros Minas, Flamengo e Franca avançaram nas primeiras posições de seus respectivos grupos.

No grupo B da competição, o Fla Basquete terminou com cinco vitórias e apenas um revés, diante do Boca Juniors, na quinta rodada. O time argentino terminou 4-2 e ficou com a segunda colocação. O Toros de Chiriquí foi eliminado.

Já o Minas terminou a campanha na primeira fase de forma invicta, com seis vitórias conquistadas. O Tempestade venceu todos os duelos da chave, que contou com Quimsa, atual campeão da BCLA, em 2024, e o Biguá, do Uruguai.

Por fim, o Franca também encerrou com seis vitórias em seis jogos. O time paulista derrotou o Instituto de Córdoba, da Argentina, e o Leones de Quilpué, do Chile, para terminar na liderança. Os argentinos levaram a segunda vaga.

Confira os confrontos das quartas de final da BCLA

Os duelos das quartas da Basketball Champions League das Américas (BCLA) já está definido. Os times que passaram na primeira posição (a esquerda) têm a vantagem do mando de quadra. Dessa forma, o primeiro jogo será na casa do segundo colocado e os seguintes com mando dos mais bem colocados na fase de grupos.

Quartas de final da BCLA 2024/25:

Franca (1ºD) x Quimsa-ARG (2º C)

Real Estelí-NIC (1º A) x Boca Júniors-ARG (2º B)

Flamengo (1º B) x Paisas-COL (2º A)

Minas (1º C) x Instituto de Córdoba-ARG (2º D)

Os vencedores destes confrontos avançarão para o Final Four, agendado para abril. As semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final serão decididas em partidas únicas. A cidade anfitriã destas decisivas partidas ainda será anunciada, aumentando a expectativa sobre o local que sediará o clímax do torneio.

