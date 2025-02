Após mais de seis anos, o basquete do Flamengo terá um novo técnico no comando. Durante apresentação do novo comandante Sergio Hernández, na última sexta-feira (14), o diretor Marcus Vinícius Freire explicou os motivos da saída de Gustavo de Conti. Além do comandante, Paulo Chupeta, que estava como coordenador das categorias de base, também deixou o clube.

- Mudança de momento do Flamengo, início de novo ciclo. Liberamos o Gustavo, que teve muitos títulos aqui. Precisamos agradecer a ele e ao Paulo Chupeta. Foi uma decisão dividida entre mim e os meus chefes. Não acelerei nada e fiz quando achei melhor. É bem difícil abrir mão de um cara como o Gustavinho, mas tomamos a decisão certa. Não tenho medo de correr riscos. Estudei, e era o momento de o clube fazer o movimento. Chega uma gestão nova, que vai fazendo alterações na vertical. Vêm novas ideias, uma nova filosofia e um novo conceito - afirmou Freire.

O diretor também falou sobre Sergio Hernández, conhecido como Oveja, e destacou que ele foi o único profissional que o Flamengo fez contato. O profissional argentino também deu suas primeiras palavras como técnico do Rubro-Negro.

- O único time que me interessa hoje na América do Sul é o Flamengo. Sei que chego para o lugar de um treinador (Gustavinho) que é lenda do clube. A equipe está bem posicionada na liga brasileira, classificada na Champions. Preciso ter paciência para mudar algumas coisas e o time atuar melhor. Mas tenho muita sorte de chegar na metade da temporada a uma equipe que já joga bem - disse Oveja.

Após a vitória sobre o Pinheiros, na última terça-feira (18), o Flamengo volta às quadras apenas no dia 28 de fevereiro. O jogo será contra o Pato Basquete, no duelo que deve marcar a estreia do novo técnico da equipe.

