Líder do Guarulhos, Sandro joga a 25ª Superliga aos 44 anos

A temporada 25/26 do vôlei nacional marca a 25ª vez que Sandro, levantador do Guarulhos, disputa uma Superliga. O atleta fez a sua estreia no campeonato em 1999. Agora, aos 44 anos, ele é um dos jogadores mais experientes da história da competição, igualando a marca do ex-levantador Rafinha.

continua após a publicidade

Em meio a uma nova etapa da equipe do Guarulhos, sob o comando do técnico Nery Tambeiro, Sandro é a principal referência do time. O clube paulista combina jovens promessas do vôlei nacional e nomes experientes. O objetivo na Superliga este ano é superar a campanha da temporada passada, quando o time caiu nas quartas de final. Para o levantador, é mais uma oportunidade de atuar no esporte profissional e contribuir tanto dentro quanto fora de quadra, após chegar no Guarulhos em 2019.

— Olho para trás e vejo o quanto evoluí junto com o projeto, que nasceu pequeno, acreditando em um propósito, e hoje é respeitado nacionalmente. Fazer parte dessa história me dá muito orgulho — disse Sandro, em entrevista ao Team GM.

continua após a publicidade

Longevidade em alto nível

Sando chega a sua sexta temporada pelo Guarulhos. Durante este tempo, se destacou pela capacidade de adaptação em um esporte que ficou cada vez mais físico e exigente.

— Para jogar em alto nível por tanto tempo, é preciso ter consciência e abrir mão de muita coisa. Dormir tarde, sair, beber, tudo isso reduz a performance. Eu busco conhecimento, sigo orientações de profissionais de fisioterapia, nutrição e medicina esportiva. O corpo é a nossa máquina, e é preciso cuidar dele — explicou o atleta.

continua após a publicidade

Sandro, levantador do Guarulhos (Foto: Divulgação/ Team GM)

Com 25 Superligas na carreira, títulos nacionais e passagens por clubes históricos, Sandro se apoia no prazer que sente em jogar para continuar a atuar no alto nível do voleibol nacional.

— O atleta é movido por desafios. O meu é continuar inspirando. Enquanto eu sentir prazer em jogar e perceber que posso ajudar o time, vou seguir competindo. Eu amo o que faço — expressou o levantador.

Caminhada na Superliga 25/26

Este ano, Sandro ajudou o Guarulhos a conquistar o título da Copa Joinville. Na Superliga, o time tem duas vitórias em dois jogos: 3 a 2 diante do Itambé Minas e 3 a 1 sobre o Suzano Vôlei. O clube volta à quadra neste domingo (2), às 20h (de Brasília), contra o Praia Clube. A partida acontece na Ponta Grande, em Guarulhos.

— Temos uma equipe nova, mas com muita vontade. Fizemos uma boa preparação e mostramos evolução. Nosso objetivo é crescer jogo a jogo e estar entre os melhores novamente — afirmou Sandro.