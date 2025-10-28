menu hamburguer
Em jogo acirrado, Caxias quebra invencibilidade do Franca no NBB

Os três primeiros quartos terminaram empatados

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 28/10/2025
21:24
Atualizado há 2 minutos
Caxias vence Franca pelo NBB (Foto: Reprodução/ Instagram)
Nesta terça-feira (28), Sesi Franca e Caxias do Sul protagonizaram um duelo de extremo equilíbrio pelo NBB. A partida aconteceu no ginásio do Pedrocão, em Franca, São Paulo. Após empate nos três primeiros quartos, o Caxias venceu a partida por 73 a 68. Com isso, a equipe paulista conhece a primeira derrota no campeonato, enquanto o time gaúcho tem duas vitórias em dois jogos.

O Franca é o atual campeão do NBB, acumulando um tetracampeonato consecutivo (2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25). Esta foi a primeira vez que o time jogou em casa na atual temporada da competição. Antes disso, o então líder da tabela havia vencido as três partidas que disputou.

Como foi o jogo?

O início do primeiro quarto foi de domínio do Franca, com destaque para o pivô Felício. No entanto, o Caxias melhorou e a primeira parcial terminou empatada em 25 a 25.

O segundo quarto também foi equilibrado, com os times eficientes tanto na defesa quanto no ataque. Com isso, a segunda parcial terminou mais uma vez igualada no placar, em 14 a 14. Os times saíram para o intervalo com um 39 a 39 no acumulado.

Caxias vence Franca pelo NBB (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após o intervalo, o Caxias voltou melhor e espaçou no placar. No entanto, o Franca melhorou a defesa e a eficiência no setor de ataque. Com isso, encostou e virou a partida, no 52 a 49, com ótimas jogadas do capitão Lucas Dias. Não durou muito, e logo os placares se igualaram novamente. O terceiro quarto terminou em 17 a 17. No total, 56 a 56.

Na última parcial, o Franca assumiu a frente faltando 5 minutos para o fim. Em um jogo em que cada bola poderia decidir o resultado da partida, Augusto, com uma cesta de três, deu vantagem para o Caxias nos últimos momentos do confronto. Assim, o time visitante venceu o jogo por 75 a 73, quebrando a invencibilidade do Franca no NBB 25/26.

Próximos jogos

O Franca volta à quadra nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília). O jogo é em casa, contra a equipe do União Corinthians. O Caxias joga no mesmo dia, contra o Bauru, às 19h30 (de Brasília), fora de casa.

