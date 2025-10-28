Robinho revela bastidores da prisão e dispara: 'Tudo igual'

O ex-jogador Robinho descreveu a rotina na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, onde está detido desde março de 2024. Em vídeo divulgado, nesta terça-feira (28), pelo Conselho Comunidade de Taubaté, o ex-atacante negou receber qualquer tratamento diferenciado no sistema prisional.

A gravação foi compartilhada pela entidade sem fins lucrativos criada pela juíza Sueli Zeraik para apoiar o Poder Judiciário. O estabelecimento onde Robinho cumpre pena é conhecido por abrigar condenados em casos de grande repercussão social no Brasil.

- A alimentação, o horário que durmo, é tudo igual aos outros reeducandos. Nunca comi nenhuma comida diferente, nunca tive nenhum tratamento diferente. Na hora do meu trabalho, faço tudo aqui que todos os outros reeducandos também são possíveis de fazer. Quando a gente quer jogar um futebol, é liberado quando não tem trabalho no dia de domingo - disse o ex-jogador, antes de completar.

- Nunca tive nenhum tipo de benefício. As visitas são aos sábados ou domingos. Quando minha esposa não vem sozinha, vem com meus filhos. O mais velho joga e os dois mais novos podem vir. A visita é igual e o tratamento é igual para todo mundo. As mentiras que tem saído que sou liderança, que eu tenho problema psicológico. Nunca tive isso, nunca tive que tomar remédio, graças a Deus. Apesar da dificuldade que é estar numa penitenciária, normal, mas graças a Deus sempre tive uma cabeça boa e estou fazendo tudo aquilo que todos reeducandos também podem fazer - concluiu.

Relembre o caso de Robinho

O ex-atleta está preso após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologar a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro coletivo. Em março do ano passado, o STJ decidiu, por nove votos a dois, que Robinho deveria cumprir imediatamente a pena de nove anos em regime fechado no Brasil.

A condenação definitiva foi emitida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-jogador já havia retornado ao Brasil. O crime envolveu uma mulher albanesa na Itália.

Em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o ex-atacante na prisão, rejeitando um dos recursos apresentados pela defesa. A Justiça também negou outro pedido dos advogados que solicitava redução de 50 dias na pena devido à participação em curso profissionalizante de "Eletrônica Básica, Rádio e TV".

O primeiro recurso da defesa após a decisão do STJ começou a ser julgado em setembro de 2024, mas foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A análise foi retomada em novembro, quando o recurso foi negado por nove votos a dois.

Atualmente com 41 anos, Robinho está aposentado do futebol desde 2020, quando disputou sua última partida oficial pelo Istanbul Basaksehir. O clube turco conquistou o campeonato nacional naquele mesmo ano. Durante sua detenção em Tremembé, o ex-jogador participa de partidas de futebol no campo de terra da penitenciária.