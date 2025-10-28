Fortaleza terá dois retornos para decisão contra o Santos; confira

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fortaleza voltará a campo no sábado (1º), contra o Santos, pela Série A. O técnico Martín Palermo terá dois retornos para o embate, que é decisivo na luta contra o rebaixamento.

Um deles é o zagueiro Benjamín Kuscevic, que passou dois jogos suspenso por conta dos cartões recebidos contra o Vasco. O atleta levou o terceiro amarelo e, após o fim do embate, foi expulso de maneira direta. Durante a sua ausência, Gastón Ávila voltou a atuar na zaga.

O outro retorno é o do atacante Juan Martín Lucero, que ficou de fora porque recebeu o terceiro amarelo contra o Cruzeiro. Diante do Flamengo, Adam Bareiro foi o titular e Kayke entrou no 2º tempo. Deyverson, por sua vez, não saiu do banco.

Lucero na partida entre Fortaleza e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em relação ao departamento médico, seis nomes foram ausência na vitória sobre o Flamengo: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Lucas Crispim e os atacantes Allanzinho e Marinho.

Dentre os citados, o mais próximo do retorno é Crispim, que já iniciou o período de transição. A partida contra o Santos será decisiva, pois a equipe paulista tem 32 pontos e é a primeira fora da zona de rebaixamento. O Tricolor, com 27 pontos, está em 18º lugar.

Próximo jogo do Fortaleza

