Yamal atua limitado por lesão e preocupa Barcelona, diz jornal

O rendimento de Lamine Yamal voltou a gerar apreensão no Barcelona. O jovem atacante de 18 anos, enfrenta dificuldades físicas que o impedem de atuar em seu nível habitual. Conforme o jornal espanhol Marca, o jogador ainda sofre os efeitos de uma pubalgia que o acompanha desde setembro e que o tem afastado de seu melhor desempenho — mesmo continuando em campo.

As dores no púbis já o deixaram fora de quatro partidas no início da temporada, e, embora tenha retornado ao time, seu rendimento segue abaixo do esperado. Desde o retorno, Lamine disputou cinco jogos, somando apenas um gol e duas assistências. Nos últimos compromissos, inclusive no El Clásico diante do Real Madrid, apresentou lentidão e falta de explosão, características que costumavam ser marcas de seu jogo.

Especialista alerta para agravamento da lesão

O médico espanhol Pedro Luis Ripoll, consultado pelo Marca, explicou que a pubalgia não impede o atleta de atuar, mas compromete diretamente sua performance. Segundo ele, o quadro faz com que o jogador perca velocidade, força e precisão nos chutes — e, por isso, "Lamine sai para jogar, mas não é ele". Ripoll também destacou ainda que a situação pode se agravar com a chegada do inverno europeu.

— É uma lesão por sobrecarga, e os piores meses estão por vir. Com a umidade dos gramados, o esforço para manter o equilíbrio aumenta, o que pode agravar a inflamação. Em alguns casos, pode evoluir para uma hernia esportiva que exige correção cirúrgica — afirmou o especialista.

Yamal em ação no duelo contra o Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Enquanto o departamento médico adota tratamento conservador, o Barcelona monitora de perto a evolução do jogador. O clube busca equilibrar a recuperação do atacante e a necessidade de mantê-lo ativo em meio à sequência de jogos decisivos na temporada.

Polêmicas de Yamal

Antes da disputa do El Clásico, Lamine Yamal provocou o Real Madrid em transmissão da Kings League Espanha ao falar que os rivais têm a prática de "roubar e reclamar". A declaração incendiou o clássico, com grande repercussão, principalmente em Madri e no vestiário dos Merengues. Em campo, o camisa 10 do Barcelona teve atuação apagada e viu Kylian Mbappé e Jude Bellingham marcarem na vitória por 2 a 1 da equipe madrilenha.

Durante o jogo, as câmeras da "DAZN Espanha" flagraram conversas ácidas entre Vini Jr e Lamine Yamal ainda dentro de campo. O atacante brasileiro cutucou ao falar que o espanhol estava apenas passando para trás, provocando o desempenho pouco inspirado do camisa 10 do Barcelona no El Clásico.

Antes do apito final, um princípio de confusão havia iniciado no banco de reservas e que só aumentou após o fim do jogo. Carvajal disse a Lamine que, se ele falar demais, terá que engolir a culpa da derrota de hoje. Irritado, Yamal começou a provocar os jogadores do Real Madrid. Quando Vini Jr passou pelo caminho, o brasileiro fez o gesto de "fala muito" e Lamine o chamou ao vestiário para lutar, e Vinicius aceitou o desafio, mas ambos são impedidos pelos companheiros. Ao fim, Lamine vai para o vestiário e Xabi Alonso manda o time do Real ir ao centro do campo comemorar a vitória.

Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal (Foto; Oscar del Pozo/AFP)

