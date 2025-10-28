Nesta terça-feira (28), a Copa da Alemanha voltou oficialmente após dois meses de espera. Entre os jogos, o grande destaque foi o confronto entre Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt, decidido nos pênaltis. O dia ainda contou com goleadas e outra disputa emocionante nas penalidades; veja como foi.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O duelo mais aguardado foi entre Borussia Dortmund e Frankfurt, duas equipes que brigam na parte de cima da tabela da Bundesliga. O jogo foi equilibrado e com poucas chances claras, mas as emoções ficaram para o fim. Após empate no tempo normal, a vaga foi decidida nos pênaltis, e o Dortmund levou a melhor, vencendo por 4 a 2.

continua após a publicidade

Jogadores do Borussia Dortmund comemorando a classificação na Copa da Alemanha (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Mesmo sendo um clássico do futebol alemão, esse não foi o confronto mais eletrizante do dia. O duelo entre St. Pauli e Hoffenheim roubou a cena. O St. Pauli abriu o placar logo no primeiro minuto, mas o Hoffenheim empatou no início do segundo tempo. O jogo terminou em 1 a 1 e foi para a prorrogação. No tempo extra, Kramaric virou o jogo de pênalti, mas Mathias Pereira Lage empatou nos instantes finais e levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças, ambos – Kramaric e Lage – desperdiçaram seus chutes, mas o St. Pauli levou a melhor e garantiu a classificação.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Outros jogos também movimentaram o dia. O RB Leipzig goleou o Cottbus por 4 a 1, enquanto o Borussia Mönchengladbach venceu o Karlsruhe por 3 a 1. O Wolfsburg acabou surpreendido e foi eliminado pelo Kiel. Já o Hertha Berlin superou o Eversberg por 3 a 0, o Heidenheim venceu o Hamburgo por 1 a 0, e o Bochum bateu o Augsburg pelo mesmo placar.

continua após a publicidade

Copa da Alemanha continua nesta quarta

Após um primeiro dia agitado, a competição segue nesta quarta-feira (29) com a segunda parte da segunda fase. Entre os destaques, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Stuttgart — atual campeão — entram em campo em busca de vaga nas oitavas de final.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.