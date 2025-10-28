Neymar treina com bola e fica perto de voltar a jogar pelo Santos

Neymar treinou com o elenco do Santos e deu mais um passo importante em sua recuperação nesta terça-feira (28). O jogador iniciou o processo de transição física após a lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Agora a expectativa é que o jogador volte a atuar o quanto antes.

Depois de um dia de descanso, o elenco santista começou a preparação para o duelo contra o Fortaleza, sábado (1º), válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no gramado foi justamente o camisa 10, que apareceu participando das primeiras atividades da fase de transição.

Neymar apareceu participando do aquecimento com os companheiros e realizando exercícios com bola. Na sequência, fez trabalhos específicos, também com bola, sob supervisão dos preparadores físicos.

A expectativa pela volta do craque aumentou após os testes realizados na segunda-feira, no CT Rei Pelé, onde vem realizando todo o tratamento desde o dia 18 de setembro — data em que se lesionou durante um treinamento no mesmo local.

O jogador segue em recuperação da lesão sofrida no músculo reto femoral da coxa direita. Ele não atua desde o jogo contra o Atlético-MG, em 14 de setembro, e agora entra na etapa final de sua reabilitação.

Apesar do avanço, a tendência é que Neymar ainda não esteja disponível para o confronto com o Fortaleza, marcado para este sábado. Esta é a primeira vez, desde o início do tratamento, que o atacante realiza atividades com bola e inicia o trabalho de recondicionamento físico visando o retorno aos gramados.

O planejamento elaborado pelo departamento médico e físico do Santos prevê que Neymar volte a ficar à disposição para o duelo contra o Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã.