Cruzeiro é surpreendido pelo Sesi Bauru na Superliga de Vôlei, veja

A rodada da Superliga de vôlei foi marcada por resultados expressivos e uma grandes viradas. O Sada Cruzeiro sofreu um duro golpe ao ser derrotado em casa pelo Sesi Bauru de virada, por 3 sets a 2, com parciais de (25-20, 16-25, 25-23, 21-25 e 9-15). Nos outros jogos da rodada, o Praia Clube demonstrou sua força ao superar o São José por 3 sets a 0 (25-19, 25-19, 25-19), enquanto o Joinville Vôlei surpreendeu o Minas, vencendo também por 3 a 0, com parciais de 27-25, 25-22 e 25-23.

Como foi o clássico entre Cruzeiro e Sesi Bauru

A Raposa começou melhor e levou o primeiro set por 25-20. No entanto, o Sesi Bauru não se intimidou e devolveu o placar com autoridade no segundo set, vencendo por 25-16.

Sada Cruzeiro foi derrotado pelo Sesi Bauru de virada na Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Reprodução / Instagram)

O Sada Cruzeiro retomou a liderança em um terceiro set muito disputado, fechando em 25-23 e ficando a apenas um set da vitória. Parecia que o time celeste encaminharia o triunfo, mas o Sesi Bauru tinha outros planos. Os paulistas venceram o quarto set por 25-21, forçando o tudo ou nada no tie-break.

No set decisivo, o Sesi foi dominante. A equipe abriu vantagem e controlou os nervos, fechando o jogo com um 15-9 contundente e selando a virada impressionante.

Os números da partida mostram onde o Sesi Bauru construiu sua vitória. A equipe paulista foi muito mais eficiente no serviço: conseguiu 7 aces contra 4 do Cruzeiro e, crucialmente, cometeu muito menos erros de saque (15 contra 22 da equipe mineira).

Veja os outros resultados da Superliga

A rodada da Superliga teve mais emoções nos jogos das 18h30. O grande destaque foi a vitória do Joinville Vôlei sobre o tradicional Minas Tênis Clube.

Jogando com autoridade, a equipe catarinense aplicou um 3 a 0 direto sobre os mineiros, em parciais de 27-25, 25-22 e 25-23. O primeiro set foi o mais disputado, decidido apenas na vantagem mínima, mas o Joinville conseguiu manter o ritmo para fechar a partida sem ceder sets.

No outro confronto do horário, o Praia Clube confirmou seu favoritismo e dominou o Viamão Vôlei São José. A equipe de Uberlândia venceu por 3 a 0, com parciais idênticas de 25-19, 25-19 e 25-19, demonstrando grande consistência do início ao fim do jogo e sem dar chances de reação ao adversário.