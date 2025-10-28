Vôlei: Mundiais de Clubes acontecem no Brasil; confira detalhes
São Paulo e Belém sediam as competições
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) oficializou duas cidades do Brasil como sedes dos Mundiais de Clubes de 2025. O feminino acontece em São Paulo, entre os dias 9 e 14 de dezembro. Já as equipes masculinas entram em quadra na semana seguinte, entre 16 e 21, em Belém, no Pará. No total, o país tem cinco representantes na busca pelo troféu.
A competição feminina volta ao Brasil depois de 31 anos. São Paulo foi palco do Mundial em 1991 e 1994, anos em que os campeões foram dois times brasileiros: Sadia e Sorocaba, respectivamente. O Osasco foi o último clube do país a vencer o torneio, em 2012.
Detalhes da competição feminina
No naipe feminino, a equipe de Osasco foi convidada como anfitriã, já que São Paulo (capital) não tem um time local. O outro representante brasileiro é o Praia Clube, de Minas Gerais, que conseguiu a classificação após ganhar o Campeonato Sul-Americano. A única vaga restante é a da Ásia, já que houve desistência do VTB Bihn Dien Long, clube do Vietnã. Confira os times participantes até aqui:
- Osasco São Cristovão Saúde (BRA)
- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (ITA)
- Savino Del Bene Scandicci (ITA)
- Dentil Praia Clube (BRA)
- Club Alianza Lima (PER)
- Zamalek Sporting Club (EGY)
- Zhetysu VC (KAZ)
O ginásio das partidas do Mundial de Clubes feminino ainda será divulgado pela FIVB. Desde as edições no Brasil, o Osasco foi o único time do que país conquistou o campeonato, em 2012.
Participantes no naipe masculino
Na competição masculina, o Brasil tem três representantes na disputa do Mundial de Clubes de vôlei. O Cruzeiro garantiu a vaga com o título do Sul-Americano, e o Praia Clube, com o vice. Já o Vôlei Renata recebeu o convite de anfitrião, já que Belém (PA) também não conta com um time local. Confira as equipes que brigam pelo troféu:
- Vôlei Renata (BRA)
- Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
- Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
- Sada Cruzeiro (BRA)
- Praia Clube (BRA)
- Al-Rayyan Sports Club (QAT)
- Osaka Bluteon (JPN)
- Swehly Sports Club (LBA)
As partidas do naipe masculino serão disputadas no Ginásio Mangueirinho.
