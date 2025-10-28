menu hamburguer
Mais Esportes

Vôlei: Mundiais de Clubes acontecem no Brasil; confira detalhes

São Paulo e Belém sediam as competições

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 28/10/2025
19:16
imagem cameraSada Cruzeiro é heptacampeão da Supercopa Masculina de Vôlei (Foto: Flickr Sada Cruzeiro)
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) oficializou duas cidades do Brasil como sedes dos Mundiais de Clubes de 2025. O feminino acontece em São Paulo, entre os dias 9 e 14 de dezembro. Já as equipes masculinas entram em quadra na semana seguinte, entre 16 e 21, em Belém, no Pará. No total, o país tem cinco representantes na busca pelo troféu.

A competição feminina volta ao Brasil depois de 31 anos. São Paulo foi palco do Mundial em 1991 e 1994, anos em que os campeões foram dois times brasileiros: Sadia e Sorocaba, respectivamente. O Osasco foi o último clube do país a vencer o torneio, em 2012.

➡️ São Paulo será sede do Mundial de Clubes de Vôlei feminino

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Detalhes da competição feminina

No naipe feminino, a equipe de Osasco foi convidada como anfitriã, já que São Paulo (capital) não tem um time local. O outro representante brasileiro é o Praia Clube, de Minas Gerais, que conseguiu a classificação após ganhar o Campeonato Sul-Americano. A única vaga restante é a da Ásia, já que houve desistência do VTB Bihn Dien Long, clube do Vietnã. Confira os times participantes até aqui:

  1. Osasco São Cristovão Saúde (BRA)
  2. Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (ITA)
  3. Savino Del Bene Scandicci (ITA)
  4. Dentil Praia Clube (BRA)
  5. Club Alianza Lima (PER)
  6. Zamalek Sporting Club (EGY)
  7. Zhetysu VC (KAZ)

O ginásio das partidas do Mundial de Clubes feminino ainda será divulgado pela FIVB. Desde as edições no Brasil, o Osasco foi o único time do que país conquistou o campeonato, em 2012.

Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei
Osasco venceu o Sesi-Bauru e conquistou a Supercopa de Vôlei (Foto: Osasco Voleibol Clube)

Participantes no naipe masculino

Na competição masculina, o Brasil tem três representantes na disputa do Mundial de Clubes de vôlei. O Cruzeiro garantiu a vaga com o título do Sul-Americano, e o Praia Clube, com o vice. Já o Vôlei Renata recebeu o convite de anfitrião, já que Belém (PA) também não conta com um time local. Confira as equipes que brigam pelo troféu:

  • Vôlei Renata (BRA) 
  • Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
  • Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
  • Sada Cruzeiro (BRA)
  • Praia Clube (BRA)
  • Al-Rayyan Sports Club (QAT)
  • Osaka Bluteon (JPN)
  • Swehly Sports Club (LBA)

As partidas do naipe masculino serão disputadas no Ginásio Mangueirinho.

Sada Cruzeiro é heptacampeão da Supercopa Masculina de Vôlei (Foto: Flickr Sada Cruzeiro)
Sada Cruzeiro é heptacampeão da Supercopa Masculina de Vôlei (Foto: Flickr Sada Cruzeiro)

