Chuva de pelúcia na Superliga; entenda
A ação aconteceu no ginásio Taquaral, em Campinas
Na virada do segundo para o terceiro set do jogo entre Vôlei Renata e Monte Carmelo aconteceu a segunda chuva de pelúcias da história da Superliga. A campanha social promovida pelo clube de Campinas busca arrecadar esses brinquedos para serem doados a instituições carentes. Veja o vídeo!
Em 2024, a ação aconteceu durante a final do Campeonato Paulista contra o Suzano. Na ocasião, foram recolhidos mais de 1.200 pelúcias, que foram distribuídas para oito instituições, entre hospitais infantis e lares de adoção.
A partida terminou com vitória do tiem paulista por 3 sets a 0, nas parciais 25/15, 25/13 e 25/23. O oposto Bruno Lima foi o grande destaque do jogo, anotando 15 pontos.
Calendário da Superliga Masculina
Com o início no final de outubro, a competição vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 10.
Elenco 2025/26 da Superliga Masculina
As equipes são de quatro estados, São Paulo e Minas Gerais — com cinco representantes cada — Goiás e Santa Catarina.
- Sada Cruzeiro Vôlei (MG)
- Itambé Minas (MG)
- Vôlei Renata (SP- Campinas)
- Sesi Bauru (SP)
- Praia Clube (MG)
- Joinville Vôlei (SC)
- Suzano Vôlei (SP)
- Vedacit Vôlei Guarulhos (SP)
- Viapol Vôlei São José (SP)
- Goiás Vôlei (GO)
- JF Vôlei (MG)
- Monte Carmelo (MG)
Na temporada passada, Monte Carmelo e JF Vôlei conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026.
O Monte Carmelo foi o grande campeão da Superliga Masculina B, retornando a elite do vôlei depois de apenas uma temporada, já que foram rebaixados na edição de 2023/24.
O JF Vôlei retorna a Superliga Masculina A pela primeira vez desde 2017/18. No ano de 2021, o time de Juiz de Fora chegou a vencer a Superliga Masculina B mas, por problemas financeiros, deixou de competir a primeira prateleira, permanecendo na Série B em 2022. Como resultado, o JF Vôlei caiu para a Série C no fim da temporada, conseguindo retornar para a segunda divisão em 2024.
