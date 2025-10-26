Chuva de pelúcia na Superliga; entenda

Na virada do segundo para o terceiro set do jogo entre Vôlei Renata e Monte Carmelo aconteceu a segunda chuva de pelúcias da história da Superliga. A campanha social promovida pelo clube de Campinas busca arrecadar esses brinquedos para serem doados a instituições carentes. Veja o vídeo!

Em 2024, a ação aconteceu durante a final do Campeonato Paulista contra o Suzano. Na ocasião, foram recolhidos mais de 1.200 pelúcias, que foram distribuídas para oito instituições, entre hospitais infantis e lares de adoção.

A partida terminou com vitória do tiem paulista por 3 sets a 0, nas parciais 25/15, 25/13 e 25/23. O oposto Bruno Lima foi o grande destaque do jogo, anotando 15 pontos.

Vôlei Renata promove chuva de pelúcia durante jogo da Superliga (Foto: Reprodução)

Calendário da Superliga Masculina

Com o início no final de outubro, a competição vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 10.

Elenco 2025/26 da Superliga Masculina

As equipes são de quatro estados, São Paulo e Minas Gerais — com cinco representantes cada — Goiás e Santa Catarina.

Sada Cruzeiro Vôlei (MG) Itambé Minas (MG) Vôlei Renata (SP- Campinas) Sesi Bauru (SP) Praia Clube (MG) Joinville Vôlei (SC) Suzano Vôlei (SP) Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) Viapol Vôlei São José (SP) Goiás Vôlei (GO) JF Vôlei (MG) Monte Carmelo (MG)

Na temporada passada, Monte Carmelo e JF Vôlei conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026.

O Monte Carmelo foi o grande campeão da Superliga Masculina B, retornando a elite do vôlei depois de apenas uma temporada, já que foram rebaixados na edição de 2023/24.

O JF Vôlei retorna a Superliga Masculina A pela primeira vez desde 2017/18. No ano de 2021, o time de Juiz de Fora chegou a vencer a Superliga Masculina B mas, por problemas financeiros, deixou de competir a primeira prateleira, permanecendo na Série B em 2022. Como resultado, o JF Vôlei caiu para a Série C no fim da temporada, conseguindo retornar para a segunda divisão em 2024.