Ceará se manifesta sobre jogo contra Fluminense em meio à violência no Rio

O Ceará emitiu uma nota a respeito da partida contra o Fluminense, marcada para acontecer nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A cidade do Rio de Janeiro, palco do embate, vive uma situação de insegurança.

O Alvinegro disse que manteve contato com a diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao longo do dia. A CBF relatou que, até o momento, o duelo no Maracanã segue marcado para esta quarta-feira, sem mudanças.

A nota do Vovô destaca também que atletas relacionados e comissão técnica estão em voo neste momento, com previsão de desembarque às 21h20 desta terça-feira (28), sem alterações na programação da viagem.

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão 2022. O Tricolor venceu por 2 a 1 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Confira abaixo a nota completa do Ceará:

Mais detalhes da operação no Rio de Janeiro

A megaoperação mobiliza cerca de 2.500 agentes das polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro. A operação policial, que ocorre em várias comunidades da capital fluminense, tem como objetivo desarticular facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Autoridades já confirmaram 64 mortos, 81 presos e 75 fuzis apreendidos na operação.