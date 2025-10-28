Ceará se manifesta sobre jogo contra Fluminense em meio à violência no Rio
Partida está marcada para esta quarta-feira (29)
O Ceará emitiu uma nota a respeito da partida contra o Fluminense, marcada para acontecer nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A cidade do Rio de Janeiro, palco do embate, vive uma situação de insegurança.
O Alvinegro disse que manteve contato com a diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao longo do dia. A CBF relatou que, até o momento, o duelo no Maracanã segue marcado para esta quarta-feira, sem mudanças.
A nota do Vovô destaca também que atletas relacionados e comissão técnica estão em voo neste momento, com previsão de desembarque às 21h20 desta terça-feira (28), sem alterações na programação da viagem.
Confira abaixo a nota completa do Ceará:
O Ceará SC informa que estabeleceu, durante todo o dia, comunicação direta com diretoria de competições da CBF, que informou sobre a manutenção, até segunda ordem, do jogo de amanhã, 29, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Atletas relacionados e comissão técnica estão em voo nesse momento com desembarque no Rio de Janeiro previsto para às 21h20 de hoje, sem alterações na programação de viagem.
Mais detalhes da operação no Rio de Janeiro
A megaoperação mobiliza cerca de 2.500 agentes das polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro. A operação policial, que ocorre em várias comunidades da capital fluminense, tem como objetivo desarticular facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Autoridades já confirmaram 64 mortos, 81 presos e 75 fuzis apreendidos na operação.
