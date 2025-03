Norris diz que McLaren ‘escondeu’ problema nos freios e vê ‘sorte’ de completar na China

Lando Norris passou por poucas e boas durante o fim de semana do GP da China de Fórmula 1. O líder do campeonato jamais se entendeu bem com o carro na pista de Xangai e passou o tempo quase todo atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri. Para piorar, ainda sofreu com problemas no freio. Mesmo assim, garantiu a dobradinha para a McLaren.

continua após a publicidade

➡️ Lando Norris afirma que correu risco de não terminar o GP da China: ‘Tive sorte’

Ao terminar a prova na China, Norris disparou acreditar que a McLaren escondeu o problema durante a corrida, uma vez que sabia que o piloto teria de lidar com graves dificuldades nas voltas derradeiras. E assim foi. Na parte final da corrida, viu uma vantagem de mais de 10s para George Russell ser apagada, mas evitou ser ultrapassado.

— Começaram a piorar bem no começo. Mas a tendência dos freios é que fiquem mais longos [durante a corrida]. Creio que a equipe estava escondendo de mim, porque viram logo cedo e sabiam que seria um problema depois — afirmou Norris, que seguiu.

continua após a publicidade

— Nas últimas dez voltas, fiquei bem nervoso sobre simplesmente terminar a corrida, porque estava —claramente muito pior e ia piorando a cada volta e zona de frenagem. Não é um sentimento legal quando você está no carro e espera um pedal sólido, mas você força até o chão e nada acontece. Não te enche de confiança, especialmente numa pista rápida como Xangai — continuou.

Lando Norris, da McLaren, no Grande Prêmio da China (Foto: ALEX PLAVEVSKI/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Fomos simplesmente sortudos de terminar a corrida e ainda segurar a posição contra George. Muito sortudos. Acho que ele tirou 3s ou 4s, talvez mais, nas últimas duas voltas. O fim foi muito difícil. Adoraria ter forçado um pouco mais e dificultado Oscar, mas não deu. É algo que temos de entender para não se repetir — finalizou.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.