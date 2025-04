O Sorocaba e venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 2 (28/26, 16/25, 18/25, 25/21 e 15/12) e se tornou campeão da Superliga Feminina B de Vôlei, nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. Após grande virada na primeira parcial, a equipe paulista foi dominada nos sets seguintes, porém, buscou a virada para conquistar o título. Ambas as equipes já estão garantidas na primeira divisão para a próxima temporada.

🏐 Como foi o jogo?

O primeiro set foi equilibrado, com ambas as equipes trocando pontos e se alternando na liderança. Na parte final da parcial, o Tijuca se sobressaiu e teve cinco set points para fechar a parcial. Porém, o Sorocaba conseguiu reagir e virou para 28 a 26. Apesar o revés, o time carioca não se abalou na sequência da partida e venceu os dois próximos sets com tranquilidade; 25 a 16 e 25 a 18.

Porém, no quarto set, o Sorocaba deu a volta por cima. A equipe paulista dominou do início ao fim a parcial e forçou o tie break após vencer por 25 a 21. No quinto e último set, as visitantes foram impecáveis nos pontos decisivos e, com um bloqueio, marcaram o 15º ponto e se tornaram campeãs da Superliga Feminina B de Vôlei.

O Sorocaba venceu o Tijuca Tênis Clube e se tornou campeão da Superliga Feminina B (Foto: Felipe Valentim Custódio / Renasce Vôlei Sorocaba)

🏐 Campeãs e de volta a elite

Desde 1996 fora da primeira divisão do vôlei, Sorocaba vence de forma inédita a Superliga B. A equipe já havia confirmado o acesso na semifinal, contra São Caetano, e agora ganha mais um motivo para celebração. Com a conquista, o domínio paulista fica ainda maior na segunda divisão, com oito títulos em 10 edições.

🏐 Na primeira divisão

Sorocaba e Tijuca Tênis Clube estarão presentes na próxima temporada da Superliga Feminina de Vôlei. As equipes ocuparão as vagas dos rebaixados Pinheiros e Abel Moda/Brusque.