Time de Gabi Guimarães avança para a final do vôlei na Itália

O Conegliano, time que Gabi Guimarães defende na Itália, derrotou o Novara nesta quarta-feira (9) por 3 sets a 1 e parciais de 28/26, 25/23, 25/20 e 25/16. Essa foi a quarta partida entre os times nas semifinais do Campeonato Italiano de Vôlei Feminino, decida em melhor de cinco. O Conegliano perdeu o segundo jogo, mas saiu vitorioso dos outros três. Agora, o time disputa a final do campeonato.

Atual campeão, o Conegliano alcança a nona final no Campeonato Italiano de Vôlei, sendo a sétima seguida. Na final, o time de Gabi Guimarães na Itália enfrenta o Milano, que derrotou o Scandicci três vezes seguidas e aguardava a definição entre Conegliano e Novara.

Então invencível no Campeonato Italiano de Vôlei Feminino, o Conegliano sofreu a primeira derrota contra o Novara, no final de março. A partida foi a segunda da semifinal do campeonato. Na primeira fase da competição, a disputa por pontos corridos, o Congeliano se classificou para as quartas no 1º lugar da tabela, com 77 pontos, 13 pontos do segundo colocado, o Milano.

Jogadoras do Conegliano vibram com vitória (Foto: Vettori)

O Immoco Conegliano busca vencer a final para manter a sequência e dominância no campeonato italiano. O time conquistou as últimas seis temporadas consecutivamente e se consagrou como o terceiro maior vencedor do campeonato, com sete títulos.

Finais do Italiano de Vôlei Feminino

🏐 JOGO 1: 16 de abril - Conegliano x Milano

🏐 JOGO 2: 19 de abril - Milano x Conegliano

🏐 JOGO 3: 22 de abril - Conegliano x Milano

Além do Conegliano, Gabi Guimarães está na seleção

No Mundial de Vôlei, a Gabi Guimarães representará a Seleção Brasileira, que estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto, pela fase de grupos do Mundial. A jogadora foi eleita a segunda melhor do mundo pela Federação Internacional de Voleibol em 2024 e venceu o Mundial de Clubes com o Conegliano, além da medalha de bronze olímpica com a Seleção Brasileira.

FICHA TÉCNICA DA JOGADORA

✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro