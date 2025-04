O Sesi-Bauru venceu o Fluminense em duelo válido pelas quartas de final da Superliga de Vôlei Feminino nesta quinta-feira (10). A vitória do time paulista foi fora de casa, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 1, parciais de 20/25, 25/13, 25/21. Com o resultado, as visitantes triunfam na "melhor de três" e se classificam para as semifinais. O próximo desafio será contra o Praia Clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida da Superliga?

1º SET

O primeiro set iniciou com os dois times pontuando, sem nenhum ganhar muita vantagem sobre o outro. O Bauru chegou a abrir dois pontos seguidos ainda no início, abrindo vantagem de 7/5. No entanto, logo o Fluminense conseguiu se recuperar, e inverteu a vantagem, abrindo quatro pontos (13/9). A partir daí, a equipe carioca entrou no "modo turbo" e não deixou o Sesi encostar no placar. Fluminense fechou o set com 25/20, com a oposta Ariane, anotando nove pontos. A chave para o triunfo no tricolor no set, foram os bloqueios em momentos chaves. A maior vantagem no set foi de sete pontos para a equipe carioca.

2º SET

Buscando uma reação no jogo, o Bauru voltou com muito apetito para o segundo set e conseguiu abrir uma vantagem de quatro pontos (7/3). Sesi se manteve consistente durante o meio do set e chegou a abrir uma parcial de 13/5. Com show das ponteiras, Kasiely e Acosta, o Bauru fechou o set com 25/13. A maior vantagem do set foi de doze pontos (25/13), justamente o placar final. Acosta foi a maior pontuadora do set com oito pontos.

continua após a publicidade

Equipe do Fluminense perfilada antes da partida (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

3º SET

O Fluminense abriu três pontos de vantagem no começou do terceiro set (3/0), no entanto, o Bauru, fez seis pontos seguidos e abriu uma parcial de 7/4. A líbero Léia foi essencial na parte defensiva da equipe visitante e construiu a solidez do Sesi ao longo do set. Enquanto o Flu teve um jogo previsível, dependendo muito da oposta Ariane, o Bauru conseguiu variar bastante as escolhas das jogadas e dificultou o caminho para o Tricolor carioca. Embalado pela torcida, o Fluminense conseguiu uma reação incrível e encostou no placar (19/18). Na sequência, o Bauru colocou a cabeça no lugar e administrou a vantagem até fechar o set com (25/21). A maior vantagem no set foi de 9 pontos (18/9). Mais uma vez, Ariane foi a maior pontuadora do set com seis pontos.

4º SET

Seguindo o roteiro do primeiro set, o quarto começou lá e cá até o 4/4. Com o tempo, o Sesi desgarrou um pouco no placar e abriu uma vantagem de três pontos (8/5). Com muita consistência, o Bauru controlou a vantagem no placar ao longo do set. O Fluminense até brigou, mas foi ineficiente na caça ao adversário. Com muita eficiência, o Sesi-Bauru venceu o quarto set por (25/18) e garantiu a classificação para a semifinal da competição. Acosta foi a maior pontuadora do set com cinco pontos. A maior vantagem foi de 10 pontos (24/14).

continua após a publicidade

Ariane foi a maior pontuadora do Fluminense na partida com 25 pontos. Pelo lado do Sesi-Bauru, Acosta foi a jogadora que mais pontuou com 20 pontos anotados. O próximo duelo acontece na próxima sexta-feira (18), no estádio do Praia Clube, em Uberlândia, Minas Gerais.

Maracanãzinho antes do duelo entre Fluminense e Sesi-Bauru pela Superliga de Vôlei Feminino (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

➡️ Brie se despede do Sesc Flamengo: ‘Estou triste por sair’