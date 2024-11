Quantos pontos Gabriel Bortoleto precisa fazer para ganhar a Fórmula 2 no Catar?

Gabriel Bortoleto, brasileiro já garantido na Fórmula 1 em 2025, está próximo de conquistar o título da Fórmula 2 em seu ano de estreia. O brasileiro faz temporada brilhante na categoria e mostrou o motivo pelo qual estará na elite do automobilismo no próximo ano. Neste fim de semana, será realizada a 13ª e penúltima etapa do campeonato, em Lusail, no Qatar. O sábado (30) terá a corrida Sprint, às 13h20 (de Brasília), enquanto a corrida principal está marcada para às 9h20 (de Brasília) de domingo (1º).

Aproveitando o momento, o Lance! mostra o que Gabriel Bortoleto precisa para ser campeão da Fórmula 2 nesta corrida.

Situação na Fórmula 2

Bortoleto tem a vantagem de 4,5 pontos em relação a Isack Hadjar, o segundo colocado. Com 78 pontos em jogo, outros cinco pilotos (Zane Maloney, Paul Aron, Jak Crawford, Andrea Kimi Antonelli e Victor Martins) possuem chances matemáticas de título. Caso Franco Colapinto ainda estivesse na F2, também teria, mas já que subiu para a F1, as chances foram descartadas.

O que Gabriel Bortoleto precisa para ser campeão?

Para conquistar o campeonato de 2024 da Fórmula 2, Gabriel precisa terminar o final de semana com uma vantagem de 39 pontos sobre os rivais. O brasileiro só pode ser campeão no domingo, mas sábado é vital para a decretar o título. Caso vença a corrida sprint, ou termine em segundo com a pole position para domingo, e Hadjar não pontue, Bortoleto terá chances de título na corrida principal.

Mas claro, para gritar “É Campeão” será necessário vencer mais uma vez, e o franco argelino da Campos Racing precisa zerar novamente. Portanto, Gabriel tem que fazer um fim de semana praticamente perfeito para sair do Qatar com o título.

Pontuação na Fórmula 2

Na Fórmula 2, a vitória na Sprint vale dez pontos e, na corrida principal, 25. São pagos ainda dois pontos pela pole position para o domingo, e um ponto pela melhor volta nas duas corridas do final de semana.