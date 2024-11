Assim como na Fórmula 1, a F2 aterrissa em Lusail, no Catar, para a realização de mais uma etapa da categoria. E, claro, Gabriel Bortoleto estará no grid. As provas serão realizadas sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (1º de dezembro), com transmissões da Band, do Bandsports e da F1TV.

Possível título de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto está próximo de conquistar a Fórmula 2 no ano de estreia dele. O brasileiro faz temporada brilhante na categoria e mostrou o motivo de estar na elite do automobilismo no próximo ano. Ano que vem, colocando o fim do jejum de nenhum brasileiro no grid da F1, o piloto defenderá as cores da Sauber.

Gabriel Bortoleto em Interlagos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Como está a situação da Fórmula 2

Bortoleto tem vantagem de 4,5 pontos em relação a Isack Hadjar, o segundo colocado. Restando 78 pontos em jogo, outros cinco pilotos (Zane Maloney, Paul Aron, Jak Crawford, Andrea Kimi Antonelli e Victor Martins) possuem chances matemáticas de título. Caso Franco Colapinto ainda estivesse na F2, também teria, mas, já que subiu para a F1, as chances foram descartadas.

GP do Catar de Fórmula 2

Sexta-feira (29):

Treino Livre: 8h05m — Bandsports e F1TV

Classificação: 13h10m — Bandsports e F1TV

Sábado (30):

Corrida sprint: 13h20m — Band, Bandsports e F1TV

Domingo (1º):

Corrida principal: 9h20m — Band, Bandsports e F1TV