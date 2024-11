Maratona do Rio abre as inscrições para a edição de 2025; veja

As inscrições para a 23º edição da Maratona do Rio já começaram. Mesmo que as vagas para os clientes Itaú Uniclass tenham se esgotado, os corredores ainda podem se se inscrever na prova. A venda geral para as corridas de 21km e 42 km abrem nesta quinta-feira (28), às 12h (de Brasília). A comercialização para os 5km e 10km começa no dia 10 de dezembro, inicialmente para os clientes do banco patrocinador.

A grande novidade desta edição da Maratona do Rio é que a organização atendeu a um pedido antigo dos corredores: cada uma das quatro distâncias terá seu dia exclusivo. Assim, os 5k serão na quinta (19/6), às 16h; os 10k na sexta (20/6), às 7h; os 21k no sábado (21/6), às 6h; e os 42k no domingo (22/6), às 5h.

Evento para as crianças

A Maratoninha do Rio será realizada no dia 14 de dezembro. Esta versão é o maior evento de corridas de rua da América Latina voltada para as crianças. A competição acontece no sábado, a partir das 7h, pela primeira vez no Parque das Figueiras, na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Para participar da Maratoninha, as crianças até quatro anos precisam estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. Entre 5 e 6 anos, a presença do responsável é opcional. Já nas categorias de 7 a 10 anos, os pequenos atletas correm sozinhos.

As inscrições para o evento focado no público infantil estão abertas pelo site da Maratona do Rio, com kits a partir de R$ 149.

Vendas da Maratona do Rio 2025

Maratona do Rio de 2024 (Foto: Divulgação / Maratona do Rio)

26/11, às 12h: Pré-venda exclusiva para clientes Itaú Uniclass dos 21K, 42K e Desafio (21K + 42k) com 20% de desconto (vagas limitadas)

21K — R$ 223,00

42K — R$ 223,00

Desafio — R$ 446,00

28/11, às 12h: Abertura do primeiro lote dos 21K, 42K e Desafio (21K + 42k) — valores fixos para o segundo lote também

21K — R$ 279,00

42K — R$ 279,00

Desafio — R$ 558,00

03/12: Abertura de vagas pela agência de turismo Stella Barros