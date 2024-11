A Mercedes confirmou que Mick Schumacher vai deixar o cargo de piloto reserva da equipe no fim da temporada 2024 da Fórmula 1. O piloto alemão, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, se juntou à equipe no início de 2023 e passou os últimos dois anos como piloto reserva.

— Sou grato a Toto Wolff e a toda a equipe Mercedes pela experiência que adquiri ao longo desses dois anos. Eles, sem dúvida, me tornaram um piloto de corrida mais experiente porque conheci melhor o lado da engenharia. Mas assistir a esses carros correndo e não estar sentado no cockpit é difícil. Quero voltar a me concentrar 100% nas corridas — afirmou Schumacher.

— Quero estar totalmente comprometido com o lado esportivo do automobilismo. No final das contas, é a corrida que você quer fazer como piloto, é a corrida que lhe dá aquela sensação que você ama — emendou o piloto.

Junto com suas funções no simulador da equipe, a Mercedes afirmou que Mick também forneceu feedback valioso na pista durante vários testes e corridas.

— O trabalho duro, a diligência e a determinação de Mick em sua função como piloto reserva foram vitais para a equipe nos últimos dois anos. Com seu trabalho no simulador, testes de vários carros e por fazer parte da equipe na pista, não poderíamos ter pedido mais dele. Desde o primeiro dia, ele se encaixou na equipe com facilidade e se tornou um colega incrivelmente querido por todos em Brackley e Brixworth — elogiou Wolff.

Mick Schumacher competiu pela Alpine na WEC (Foto: Divulgação / Alpine)

— No entanto, Mick é, antes de tudo, um piloto de corrida. Vimos em seu tempo na F1 e neste ano com suas performances no Mundial de Endurance que ele é um piloto de calibre incrivelmente alto e que merece competir nos melhores campeonatos. À medida que ele avança para seu próximo desafio, gostaria de agradecer pessoalmente a Mick por sua contribuição para nossa equipe e todos nós lhe desejamos o melhor em seus empreendimentos futuros — completou o chefe da Mercedes.

Além da função no time de Brackley, Schumacher também competiu pela Alpine no Mundial de Endurance (WEC) na temporada passada, conquistando o primeiro pódio do fabricante em Fuji, Japão. No entanto, o futuro de Mick para 2025 ainda é uma incógnita.

Do lado da Mercedes, o mais cotado para assumir a função de piloto reserva da equipe em 2025 é Valtteri Bottas, que correu cinco temporadas com o time alemão e será substituído na Sauber pelo brasileiro Gabriel Bortoleto. Tanto Bottas quanto Mercedes já confirmaram interesse e conversam para chegar a um acordo.

Agora, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, para o GP do Catar, o penúltimo da temporada.