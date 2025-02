Charles Leclerc saiu esbanjando otimismo após o primeiro teste a bordo da SF-25, carro da Ferrari para a temporada 2025 da Fórmula 1, realizado no circuito de Fiorano nesta quarta-feira (19). O monegasco falou sobre o desejo de se tornar campeão mundial em um futuro próximo e disse que a chegada de Lewis Hamilton aconteceu “na hora certa”, já que o heptacampeão tem ajudado a equipe em diferentes áreas de desenvolvimento.

Logo após apresentar a pintura oficial do novo carro, a escuderia de Maranello não perdeu tempo e tratou de colocar a dupla de pilotos para concluir a última atividade de pista antes da pré-temporada no Bahrein. Depois de completar cerca de 100 km, o dono do #16 aprovou o desempenho do novo modelo, mas admitiu que gostaria de ter recebido mais tempo para aproveitar o bólido vermelho.

- Gostaria de poder provar um pouco mais, especialmente em um primeiro dia como este, com todo esse entusiasmo. O bom é que não houve surpresas negativas, que é o que queremos quando fazemos as primeiras voltas em condições como essa - disse Leclerc em entrevista à Sky Sports.

- Não sentimos nada que não esperávamos sentir e não coletamos nenhum dado que não esperávamos coletar, então isso é algo positivo - continuou.

Charles Leclerc em testes em Fiorano (Foto: Federico SCOPPA/AFP)

Leclerc espera título em 2025

Em 2024, a Ferrari terminou o Mundial de Construtores na segunda posição, apenas 14 pontos atrás da McLaren. Na disputa individual, Charles sofreu com os altos e baixos da equipe na metade do ano e não conseguiu entrar seriamente na disputa contra Max Verstappen e Lando Norris pelo título, tendo de se contentar com a terceira posição na tabela e 81 tentos de desvantagem em relação ao tetracampeão da Red Bull. Para 2025, no entanto, o natural de Monte Carlo espera uma sorte diferente.

- Meu desejo de ser campeão mundial é sempre o mesmo, porque amo o que faço. Mas acima de tudo, amo a Ferrari e quero vencer com a Ferrari. Alcançar um título com a equipe seria algo absolutamente incrível e estou fazendo tudo o que posso para realizar isso o mais rápido possível. Espero que este seja o ano certo”, declarou. “Mas trabalhamos bem, todos na equipe se esforçaram muito para garantir que chegássemos aos primeiros testes na próxima semana, no Bahrein, o mais preparados possível - acrescentou.

Ao falar sobre Hamilton, Leclerc destacou que o britânico chegou “na hora certa” e disse que a escuderia italiana não se deixou levar pelo clima de entusiasmo que surgiu desde que o #44 desembarcou na Itália. Por fim, afirmou que a SF-25 é uma versão melhorada do carro do ano passado, que, de acordo com ele, ainda precisava de alguns ajustes.

Lewis Hamilton em testes em Fiorano (Foto: Federico SCOPPA/AFP)

- Lewis se juntar à equipe foi um grande impulso e tem sido incrível em muitas áreas. Sinto que a equipe está muito calma e clara sobre qual direção seguir, e não está sendo afetada por tudo o que está acontecendo”, apontou. “Tínhamos um bom carro, mas precisávamos de mais desempenho, e foi aí que focamos neste carro (SF-25). Focamos em pequenas coisas em todas as áreas - concluiu.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.