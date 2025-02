Hamilton vê Ferrari ‘com tudo para ser campeã’ na F1

Lewis Hamilton falou sobre as primeiras semanas como piloto da Ferrari, em como vem trabalhando para começar a temporada 2025 da Fórmula 1 e cravou que a equipe tem todos os ingredientes necessários para ser campeã mundial.

continua após a publicidade

Depois de participar do lançamento da SF-25 — carro oficial da temporada — durante o F1 75 Live, em Londres, na noite de terça-feira (18), o heptacampeão mundial voou para a Itália e testou nesta quarta-feira (19), pela primeira vez o carro em Fiorano. Foram apenas 100 kms para conhecer o bólido ferrarista antes de se preparar para a viagem ao Oriente Médio para os testes oficiais de pré-temporada, mas, para Lewis, todo o processo de preparação até agora foi importante.

Já trabalhei com duas equipes campeãs. Sei como são equipes vencedoras. E todos aqui são. Eles têm absolutamente todos os ingredientes necessários para vencer um campeonato mundial. É só juntar todas as peças. Mas também estamos cientes de que temos de continuar trabalhando. Temos de melhorar em certas áreas e não tenho dúvidas de que podemos fazer isso. Todos os dias foram emocionantes. Até mesmo na noite passada, andar naquele palco vestido de vermelho foi algo totalmente novo para mim. Poder conhecer e estar perto dos fãs é algo muito diferente de fazer isso como um oponente ou como um piloto da Ferrari. Começar uma jornada com eles e a equipe é algo que me deixou sem palavras

Lewis Hamilton no evento de lançamento da temporada de 2025 da F1 (Foto: Ben STANSALL/AFP)

Sobre a SF-25, o inglês explicou as diferenças do carro vermelho com os monopostos de McLaren e Mercedes. Além disso, falou sobre a adaptação à nova equipe:

continua após a publicidade

- Sobre o carro, ele é completamente diferente. É simplesmente outro carro de F1. Quando fui da McLaren para a Mercedes, havia semelhanças por ser um carro com o mesmo motor, então o som, a vibração eram todos iguais ou semelhantes. Aqui é completamente diferente. - explicou.

➡️ Sauber revela carro de Gabriel Bortoleto na F1

- É uma experiência realmente emocionante. É algo que realmente gostei de tentar entender. Gostei de entender diferentes maneiras que eles podem configurar o carro. Mas isso leva algum tempo para se acostumar, com certeza. - completou Hamilton.

continua após a publicidade

Hamilton em testes em Fiorano (Foto: Federico SCOPPA/AFP)

Hamilton tem um objetivo claro que é o de voltar a vencer corridas. O #44 não falou sobre o tempo que isso levará, mas disse que está se preparando da melhor forma para alcançar bons resultados o mais rápido possível:

- Levei seis meses, acho, para conseguir minha primeira vitória com a Mercedes. Honestamente, não sei quanto tempo vou demorar aqui, mas estou fazendo tudo o que posso para estar pronto para a primeira corrida. - concluiu.

➡️Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no WhatsApp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.