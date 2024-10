LeBron James não se contém e detona arbitragem da final da WNBA

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, não gostou nada da arbitragem do Jogo 5 das Finais da WNBA, que aconteceu no último domingo (20), entre New York Liberty e Minnesota Lynx. O Liberty venceu a série por 3 a 2 e se tornou campeão da liga pela primeira vez na história.

O camisa 23 foi as redes sociais, onde discordou completamente da arbitragem pela marcação de uma falta, que foi determinante para o duelo ir para a prorrogação.

“Desculpe, mas isso não foi falta. Deixem os malditos jogadores ditarem o resultado de um jogo testado e disputado”, escreveu James em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

(Foto: ELSA / AFP)

O jogo se encaminhava para um triunfo do Lynx, mas os dois lances livres no estouro do cronometro empataram o placar em 60 a 60 e, consequentemente, levou o duelo para o tempo extra. Na prorrogação, o Liberty venceu e conquistou o primeiro título da WNBA.

Com o fim de temporada, a principal liga de basquete feminino do mundo deve retornar apenas em abril do ano que vem.